Этот бутерброд полезно есть каждому: улучшает гормональный фон и продлевает молодость
На какие бутерброды можно смело "налегать" (фото: pexels.com)
Диетологи говорят, что хлеб и масло – вредно? На самом деле, это не только не вредно, но и необходимо!
Особенно – для женского здоровья, рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова. Самое главное – выбрать правильные продукты.
Почему бутерброд с икрой – полезная еда
- Хлеб – цельнозерновой, на закваске (при переносимости глютена), источник легкоусвояемых витаминов группы В, медленных углеводов, растительного белка.
Традиционный хлеб повышает настроение, насыщает и питает.
- Масло – сливочное, настоящий суперфуд (при переносимости молочных продуктов). Опытные нутрициологи обычно закупают летнее масло и замораживают до следующего сезона, так как именно в нем есть необходимый человеку витамин К2. Плюс в таком масле есть полезные жиры и витамин А.
- Икра – дикая красная – источник незаменимых Омега-3 кислот, полезного жира, белка.
Такой бутерброд нормализует женский гормональный фон, повышает активность мозга, питает кожу, продлевает молодость всех систем организма.
Бутердброд с икрой (фото: pexels.com)
Когда лучше всего есть
- На завтрак с кашей,
- перекус,
- на полдник,
- при повышенной физической и умственной активности.
Раньше нутрициолог дала рецепт простого и сытного блюда для семейного ужина.