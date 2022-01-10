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Цей бутерброд є корисним для всіх: покращує гормональний фон та продовжує молодість

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Понеділок 10 січня 2022 20:01
Цей бутерброд є корисним для всіх: покращує гормональний фон та продовжує молодість На які бутерброди можна сміливо налягати (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Дієтологи кажуть, що хліб та вершкове масло – шкідливо? Насправді це не тільки не шкідливо, але й необхідно!

Особливо – для жіночого здоров'я, розповіла у своєму блозі про здорове харчування у Instagram нутріціолог Вероніка Хуснутдінова. Найголовніше – вибрати правильні продукти.

Чому бутерброд з ікрою – корисна їжа

  • Хліб - цільнозерновий, на заквасці (при переносимості глютену), джерело легкозасвоюваних вітамінів групи В, повільних вуглеводів, рослинного білка.

  • Традиційний хліб підвищує настрій, насичує та живить.

  • Масло – вершкове, справжній суперфуд (при переносності молочних продуктів). Досвідчені нутріціологи зазвичай закуповують літню олію та заморожують до наступного сезону, тому що саме в ньому є необхідний людині вітамін К2. Плюс у такому маслі є корисні жири та вітамін А.

  • Ікра – дика червона – джерело незамінних Омега-3 кислот, корисного жиру, білка.

Такий бутерброд нормалізує жіночий гормональний фон, підвищує активність мозку, живить шкіру, продовжує молодість усіх систем організму.

Цей бутерброд є корисним для всіх: покращує гормональний фон та продовжує молодість

Бутердброд із ікрою (фото: pexels.com)

Коли найкраще їсти

  • На сніданок із кашею,
  • під чам перекушування,
  • на полудень,
  • при підвищеній фізичній та розумовій активності.

Раніше нутріціолог дала рецепт простої та ситної страви для сімейної вечері.

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