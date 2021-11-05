Улучшает иммунный ответ на вакцины: врач назвала незаменимый для здоровья элемент
Одним из незаменимых для здоровья элементов является селен. При его дефиците у человека ослабевает иммунитет, появляются проблемы ЖКТ, возникает депрессия.
Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева. Она назвала простые продукты, которые могут похвастаться высоким содержанием селена.
В организме человека селен находится в форме селеноцистеина. Проблема в том, что свободный цистеин подбирает конкурент селена - сера. Вы можете быть перенасыщены серой, если любите копченую колбасу и другие полуфабрикаты или живете в близком соседстве с испарениями сероводорода (мусорные баки). Не получив необходимого количества цистеина, селен не может работать по своему назначению.
Усталость, низкий иммунитет могут сигнализировать о дефиците селена (фото: pexels.com)
К человеку селен попадает из пищи: моллюски, крабы, субпродукты, яйца. Много было публикаций о высоком содержании селена в бразильских орехах. Это не всегда так и зависит от концентрации в почве и воде места произрастания.
В организме селен:
- Повышает иммунитет и снижает воспаление.
Необходим для превращения неактивного гормона Т4 в активную форму Т3, поэтому для щитовидной железы необходим постоянно. При гипотиреозе селен часто находится в дефиците.
- Улучшает иммунный ответ на вакцины.
- Защищает клетки от окислительного стресса.
- Нормализует уровни тестостерона и эстрогена.
- Снижает тревожность, частоту и выраженность панических атак.
- Замедляет процессы старения.
- Необходим для волос и ногтей.
Дефицит селена часто возникает при патологиях ЖКТ, так как его всасывание происходит в тонком кишечнике.
Как проявляется дефицит селена?
- низкий иммунитет,
- мышечная слабость,
- проблемы ЖКТ,
- депрессия,
- потеря концентрации.
Крабы - источник селена (фото: pexels.com)
- Терапевтическая доза селена для взрослых составляет около 150 мкг/день. Предпочтительно в органической форме селенометионина. Она более безопасна и легче усваивается. Индивидуально доза может быть увеличена.
Повышенный уровень селена может оказывать токсическое действие, поэтому при приеме добавок необходимо мониторить его уровень.
Признаки переизбытка селена:
- облысение,
- запах чеснока изо рта,
- обесцвечивание кожи,
- разрушение зубов,
- потеря веса,
- раздражительность,
- вялость.
Уровень селена определяют в лаборатории в крови, моче, волосах, ногтях. По волосам делают оценку долговременного приема селена. Переизбыток обычно определяют по моче. Смотреть по сыворотке крови тоже достаточно информативно.
Внимание: не стоит заниматься самолечением, проконсультируйтесь со своим врачом.
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