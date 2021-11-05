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Улучшает иммунный ответ на вакцины: врач назвала незаменимый для здоровья элемент

Новина українською →
Пятница 05 ноября 2021 11:01
Улучшает иммунный ответ на вакцины: врач назвала незаменимый для здоровья элемент Врач-эндокринолог Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Одним из незаменимых для здоровья элементов является селен. При его дефиците у человека ослабевает иммунитет, появляются проблемы ЖКТ, возникает депрессия.

Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева. Она назвала простые продукты, которые могут похвастаться высоким содержанием селена.

В организме человека селен находится в форме селеноцистеина. Проблема в том, что свободный цистеин подбирает конкурент селена - сера. Вы можете быть перенасыщены серой, если любите копченую колбасу и другие полуфабрикаты или живете в близком соседстве с испарениями сероводорода (мусорные баки). Не получив необходимого количества цистеина, селен не может работать по своему назначению.

Улучшает иммунный ответ на вакцины: врач назвала незаменимый для здоровья элементУсталость, низкий иммунитет могут сигнализировать о дефиците селена (фото: pexels.com)

К человеку селен попадает из пищи: моллюски, крабы, субпродукты, яйца. Много было публикаций о высоком содержании селена в бразильских орехах. Это не всегда так и зависит от концентрации в почве и воде места произрастания.

В организме селен:

  • Повышает иммунитет и снижает воспаление.

Необходим для превращения неактивного гормона Т4 в активную форму Т3, поэтому для щитовидной железы необходим постоянно. При гипотиреозе селен часто находится в дефиците.

  • Улучшает иммунный ответ на вакцины.
  • Защищает клетки от окислительного стресса.
  • Нормализует уровни тестостерона и эстрогена.
  • Снижает тревожность, частоту и выраженность панических атак.
  • Замедляет процессы старения.
  • Необходим для волос и ногтей.

Дефицит селена часто возникает при патологиях ЖКТ, так как его всасывание происходит в тонком кишечнике.

Как проявляется дефицит селена?

  • низкий иммунитет,
  • мышечная слабость,
  • проблемы ЖКТ,
  • депрессия,
  • потеря концентрации.

Улучшает иммунный ответ на вакцины: врач назвала незаменимый для здоровья элемент

Крабы - источник селена (фото: pexels.com)

  • Терапевтическая доза селена для взрослых составляет около 150 мкг/день. Предпочтительно в органической форме селенометионина. Она более безопасна и легче усваивается. Индивидуально доза может быть увеличена.

Повышенный уровень селена может оказывать токсическое действие, поэтому при приеме добавок необходимо мониторить его уровень.

Признаки переизбытка селена:

  1. облысение,
  2. запах чеснока изо рта,
  3. обесцвечивание кожи,
  4. разрушение зубов,
  5. потеря веса,
  6. раздражительность,
  7. вялость.

Уровень селена определяют в лаборатории в крови, моче, волосах, ногтях. По волосам делают оценку долговременного приема селена. Переизбыток обычно определяют по моче. Смотреть по сыворотке крови тоже достаточно информативно.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог назвала сладости, которые особенно вредны для здоровья, лучше свести к минимуму.

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