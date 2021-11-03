Отказаться насовсем: нутрициолог назвала топ-4 самых опасных для здоровья сладостей

Врачи, нутрициологи, диетологи и просто адепты полезного питания уже много раз предупреждали о вреде сахара для здоровья.

Тем не менее, многие все еще не представляют себе, как это - отказаться от сладкого насовсем. Так что нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram собрала топ самых вредных сладостей - она предложила задуматься хотя бы над употреблением этой сладкой четверки.⠀

Самые полезные сладости - натуральные (фото: pexels.com)

Топ-4 самых опасных сладостей

Все, что содержит трансжиры

Если в составе сладостей и прочей переработанной еды содержится промышленный трансжир, такое лучше не покупать. Но никто не пишет слово "трансжир" на этикетке, будьте внимательны и в перечне ингредиентов ищите сочетание. Если в составе продукта есть эти ингредиенты, лучше не покупать:

"частично гидрогенизированный жир / масло", "заменитель какао-масла", "кондитерский жир".

Даже в маленьких количествах трансжиры повышают "плохой" и снижает "хороший" холестерин, запускают воспалительные процессы, способствуют развитию инсулинорезистентности.

Сахарные "бомбы".

В самом по себе сахаре нет ничего ужасного, дело - в его количестве на порцию продукта. И конечно, я имею в виду добавленный сахар, а не тот, который мы потребляем в составе фруктов.

Даже в маленькой порции сладкого продукта глубокой переработки (печенье, конфеты, торты) очень много сахара. Вот в чем минус таких сладостей. Сахар разрушает зубы, способствует набору лишних килограмм и развитию ряда проблем со здоровьем.

Сладости с комбинацией сахар + насыщенный жир.

Есть такие кокосовые батончики в бело-голубой упаковке. В одном батончике весом 28,5 г (всего!) содержится 14 г добавленного сахара + 6 грамм насыщенного жира и целых 140 ккал.

Учитывая размер одного батончика, их можно легко съесть 2-3 штуки за раз и получить 28-42 г сахара, 12-18 г насыщенного жира и 280-420 ккал.

ВОЗ рекомендует, чтобы и добавленный сахар, и насыщенные жиры составляли менее 10% от общей калорийности рациона.

Любителям сладкой газировки тоже стоит задуматься (фото: pexels.com)

Соки и сладкая газировка

Проблема этих напитков в том, что они плохо насыщают, при этом в небольшой порции содержится очень много сахара. И если из 100 % свежевыжатого сока мы хотя бы получим витамины и минералы (а вот клетчатки - только следы), то из сладкой газировки - лишь порцию сахара.

Для понимания: в 0,3 л сладкой газировки содержится примерно 35 г сахара, а это почти 9 чайных ложек.

Худшие сладости содержат в себе комбинацию: добавленный сахар, насыщенные жиры / трансжиры. Употреблять их периодически - не страшно. Плохо - когда они становятся весомой частью ежедневного рациона.