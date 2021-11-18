Улучшает работу сердца и нормализует давление: врач рассказала, как правильно есть капусту
Всем известно о пользе капусты, но, оказывается, если есть ее правильно, то польза может возрасти в разы. Брокколи, брюссельская или капуста кольраби содержат предшественники вещества сульфорафана и фермент мирозиназу.
Как получить сульфорафан из капусты, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.
Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Сульфорафан поражает количеством полезных свойств:
- способствует детоксикации патологических метаболитов эстрогенов, чем объясняется его эффективность против различных видов рака: груди, предстательной железы, легких, толстого кишечника;
- улучшает работу сердца и нормализует артериальное давление;
- обладает противомикробными свойствами, особенно в отношении хеликобактер пилори. Именно с этим связана рекомендация пить капустный сок натощак, чтобы профилактировать язвенные поражения желудка и 12 п кишки, которые возникают из-за патологического воздействия этой бактерии;
- блокирует выработку ферментов, разрушающих суставы, задерживая развитие остеопороза;
- способствует повышению уровня тестостерона;
- тормозит возникновение рассеянного склероза и ускоряет восстановление мозга после травм и инсультов;
- подавляет гликирование белков, т. е. препятствует старению организма, восстанавливает повреждения кожи.
Как получить максимум пользы из капусты (фото: pexels.com)
Как получить сульфорафан из брокколи
- В идеале есть брокколи, брюссельскую или капусту кольраби сырыми, тщательно пережевывая. Это будет способствовать активации мирозиназы.
- Измельчить капусту в сыром виде за 30-40 минут до употребления или желаемой термической обработки.
- Если вы забыли заранее нарезать капусту или взяли замороженную, можно использовать для активации фермента 1 чайную ложку сухой горчицы. Либо добавить в блюдо редьку, редис, хрен, рукколу. Перед заморозкой продукты обрабатывают паром, при этом большая часть ферментов разрушается.
- Длительная термическая обработка разрушает сульфорафан. Если вы рассчитываете получить от него пользу, не подвергайте капусту воздействию высоких температур более 3-4 минут.
Проростки брокколи содержат столько же активных веществ, сколько 1 кг зрелых соцветий. Их использование особенно актуально в холодное время года, когда полезной зелени не так много, как летом.
Так что имеет смысл выращивать проростки из семян брокколи или покупать уже готовую микрозелень.
Раньше нутрициолог рассказала, на что в первую очередь обратить внимание, если начали выпадать волосы.