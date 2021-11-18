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Покращує роботу серця і нормалізує тиск: лікар розповіла, як правильно їсти капусту

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Четвер 18 листопада 2021 10:09
Покращує роботу серця і нормалізує тиск: лікар розповіла, як правильно їсти капусту Капуста містить масу корисних речовин (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Всім відомо про користь капусти, але, виявляється, якщо їсти її правильно, то користь може зрости в рази. Брокколі, брюссельська або капуста кольрабі містять попередники речовини сульфорафану і фермент мірозіназу.

Як отримати сульфорафан з капусти, розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Покращує роботу серця і нормалізує тиск: лікар розповіла, як правильно їсти капустуКатерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)

Сульфорафан вражає кількістю корисних властивостей:

  • сприяє детоксикації патологічних метаболітів естрогенів, чим пояснюється його ефективність проти різних видів раку: грудей, передміхурової залози, легенів, товстого кишечника;
  • покращує роботу серця і нормалізує артеріальний тиск;
  • володіє протимікробними властивостями, особливо щодо хелікобактер пілорі. Саме з цим пов'язана рекомендація пити капустяний сік натщесерце, щоб профілактувати виразкові ураження шлунка і 12 п кишки, які виникають через патологічний вплив цієї бактерії;
  • блокує вироблення ферментів, що руйнують суглоби, затримуючи розвиток остеопорозу;
  • сприяє підвищенню рівня тестостерону;
  • гальмує виникнення розсіяного склерозу і прискорює відновлення мозку після травм і інсультів;
  • перешкоджає старінню організму, відновлює пошкодження шкіри.

Покращує роботу серця і нормалізує тиск: лікар розповіла, як правильно їсти капустуЯк отримати максимум користі з капусти (фото: pexels.com)

Як отримати сульфорафан з брокколі

  1. В ідеалі, їсти брокколі, брюссельську або капусту кольрабі сирими, ретельно пережовуючи. Це сприятиме активації мірозинази.
  2. Подрібнити капусту в сирому вигляді за 30-40 хвилин до вживання або бажаної термічної обробки.
  3. Якщо ви забули заздалегідь нарізати капусту або взяли заморожену, можна використовувати для активації ферменту 1 чайну ложку сухої гірчиці. Або додати в блюдо редьку, редис, хрін, рукколу. Перед заморожуванням продукти обробляють парою, при цьому велика частина ферментів руйнується.
  4. Тривала термічна обробка руйнує сульфорафан. Якщо ви розраховуєте отримати від нього користь, не піддавайте капусту впливу високих температур більше 3-4 хвилин.

Проростки брокколі містять стільки ж активних речовин, скільки 1 кг зрілих суцвіть. Їх використання особливо актуально в холодну пору року, коли корисної зелені не так багато, як влітку.

Тож має сенс вирощувати проростки з насіння брокколі або купувати вже готову мікрозелень.

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