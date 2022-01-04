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Улучшает сон и помогает пищеварению: нутрициолог рассказала о доступном полезном напитке для зимы

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Вторник 04 января 2022 13:38
Улучшает сон и помогает пищеварению: нутрициолог рассказала о доступном полезном напитке для зимы Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Зима - время чая, ведь этот напиток помогает нам согреться в холодное время. Помимо привычного зеленого, черного и травяного в виде сбора, можно использовать просто аптечные варианты, например, ромашку.

Нутрициолог Ольга Усенко на странице в Instagram рассказала о пользе ромашкового чая для организма.

Чтобы приготовить ромашковый чай, цветы сушат, а затем настаивают в горячей воде.

Улучшает сон и помогает пищеварению: нутрициолог рассказала о доступном полезном напитке для зимы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Многие люди любят ромашковый чай из-за его землистого и чуть сладкого вкуса. Кроме того, ромашковый чай богат антиоксидантами, которые могут сыграть роль в снижении риска некоторых заболеваний, и в нем нет кофеина.

Ромашка обладает свойствами, которые также способствуют сну и пищеварению:

1. Способствует сну —растение содержит антиоксиданты, которые помогут побыстрее наступить сонливости, а употребление ромашкового чая улучшает общее качество сна. Это происходит с помощью антиоксиданта апигенин, который связывается с определенными рецепторами в мозгу, что может способствовать сонливости и уменьшению бессонницы.

Улучшает сон и помогает пищеварению: нутрициолог рассказала о доступном полезном напитке для зимы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Улучшает пищеварение — ромашка выступает противовоспалительным инструментом, который может обезопасить от диареи, тошноты, вздутия, газов.

Так же есть исследования, которые говорят о возможном предотвращении рака из-за антиоксидантов и контроля уровня глюкозы в крови, если пить чай во время еды. Из-за флавоновых антиоксидантов ромашка способствует здоровья сердца, и это тоже позитивно для нас. Поэтому нет повода не пить ромашку в эти прохладные вечера.

Напомним, что ранее нутрициолог Оксана Замановская раскрыла схему простого и действенного детокса для организма.

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