Умный детокс для разгрузки: нутрициолог поделилась рабочей схемой
Для многих уже не секрет, что необходимо устраивать себе хотя бы раз в год детокс-программу. А когда это лучше всего делать, как не после затяжного новогоднего застолья.
Нутрициолог Оксана Замановская на странице в Instagram познакомила с общими правилами детоксикации организма.
Общие рекомендации, когда это необходимо делать:
- Необъяснимая усталость;
- Общая вялость;
- Раздражения на коже;
- Аллергии;
- Частые простудные заболевания;
- Повышенное газообразование;
- Проблемы с месячными циклами и пр.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Какими продуктами провести экспресс-детокс? Вот основные рекомендации, которые каждый может использовать в своей жизни уже сегодня.
1.Замените все напитки в своем рационе на воду;
2.Удалите все сладости и мучные изделия, такие как печенья, конфеты, торты и т.д.;
3.Удалите из рациона рафинированные продукты (консервы, колбасы, изделия из белой муки и белого сахара и т.д.);
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
4.Введите в свой рацион натуральные и необработанные продукты, такие как свежие фрукты и овощи, здоровые белки и жиры;
5.Включайте в свой рацион натуральные детокс-продукты, такие как грейпфрут, костный бульон, брюссельская капуста, ягоды, свекла, семена чиа и орехи;
6.Организуйте свой сон, таким образом, чтобы иметь возможность непрерывного сна в течение 7-8 часов каждую ночь, чтобы организм мог отдохнуть и нормализовать свою работу;
7.Добавьте больше физической активности в свою жизнь, такой чтобы вам подходила – прогулки, пробежки, велосипед и т.д.
Напомним, что ранее нурициолог Светлана Никитчук рассказала, как восстановиться после праздников.