Умный детокс для разгрузки: нутрициолог поделилась рабочей схемой

Для многих уже не секрет, что необходимо устраивать себе хотя бы раз в год детокс-программу. А когда это лучше всего делать, как не после затяжного новогоднего застолья.

Общие рекомендации, когда это необходимо делать:

Необъяснимая усталость;

Общая вялость;

Раздражения на коже;

Аллергии;

Частые простудные заболевания;

Повышенное газообразование;

Проблемы с месячными циклами и пр.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Какими продуктами провести экспресс-детокс? Вот основные рекомендации, которые каждый может использовать в своей жизни уже сегодня.



1.Замените все напитки в своем рационе на воду;



2.Удалите все сладости и мучные изделия, такие как печенья, конфеты, торты и т.д.;



3.Удалите из рациона рафинированные продукты (консервы, колбасы, изделия из белой муки и белого сахара и т.д.);





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4.Введите в свой рацион натуральные и необработанные продукты, такие как свежие фрукты и овощи, здоровые белки и жиры;



5.Включайте в свой рацион натуральные детокс-продукты, такие как грейпфрут, костный бульон, брюссельская капуста, ягоды, свекла, семена чиа и орехи;



6.Организуйте свой сон, таким образом, чтобы иметь возможность непрерывного сна в течение 7-8 часов каждую ночь, чтобы организм мог отдохнуть и нормализовать свою работу;



7.Добавьте больше физической активности в свою жизнь, такой чтобы вам подходила – прогулки, пробежки, велосипед и т.д.