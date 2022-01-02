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Умный детокс для разгрузки: нутрициолог поделилась рабочей схемой

Новина українською →
Воскресенье 02 января 2022 12:14
Умный детокс для разгрузки: нутрициолог поделилась рабочей схемой Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Для многих уже не секрет, что необходимо устраивать себе хотя бы раз в год детокс-программу. А когда это лучше всего делать, как не после затяжного новогоднего застолья.

Нутрициолог Оксана Замановская на странице в Instagram познакомила с общими правилами детоксикации организма.

Общие рекомендации, когда это необходимо делать:

  • Необъяснимая усталость;
  • Общая вялость;
  • Раздражения на коже;
  • Аллергии;
  • Частые простудные заболевания;
  • Повышенное газообразование;
  • Проблемы с месячными циклами и пр.

Умный детокс для разгрузки: нутрициолог поделилась рабочей схемой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Какими продуктами провести экспресс-детокс? Вот основные рекомендации, которые каждый может использовать в своей жизни уже сегодня.

1.Замените все напитки в своем рационе на воду;

2.Удалите все сладости и мучные изделия, такие как печенья, конфеты, торты и т.д.;

3.Удалите из рациона рафинированные продукты (консервы, колбасы, изделия из белой муки и белого сахара и т.д.);

Умный детокс для разгрузки: нутрициолог поделилась рабочей схемой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4.Введите в свой рацион натуральные и необработанные продукты, такие как свежие фрукты и овощи, здоровые белки и жиры;

5.Включайте в свой рацион натуральные детокс-продукты, такие как грейпфрут, костный бульон, брюссельская капуста, ягоды, свекла, семена чиа и орехи;

6.Организуйте свой сон, таким образом, чтобы иметь возможность непрерывного сна в течение 7-8 часов каждую ночь, чтобы организм мог отдохнуть и нормализовать свою работу;

7.Добавьте больше физической активности в свою жизнь, такой чтобы вам подходила – прогулки, пробежки, велосипед и т.д.

Напомним, что ранее нурициолог Светлана Никитчук рассказала, как восстановиться после праздников.

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