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Улучшить обмен веществ: нутрициолог назвала топ полезных продуктов для поджелудочной железы

Автор: Татьяна Турчаникова

Все знают, что у нас есть поджелудочная железа, но мало кто догадывается, что для нашего пищеварения она решает по-настоящему стратегические задачи.

Эта железа производит необходимые пищеварительные ферменты и участвует в регуляции обмена веществ в организме, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум.

Мало кто знает, как на самом деле важна здоровая поджелудочная (фото: pexels.com)

Помимо ферментов (в основном, это трипсин, химотрипсин, амилаза и панкреатическая липаза), поджелудочная железа вырабатывает важные гормоны, которые контролируют уровень глюкозы в крови - инсулин и глюкагон. Кроме этого, железа вырабатывает панкреатический сок, необходимый в механизме переваривания белков и жиров. То есть на ПЖ две наиважнейшие функции - пищеварительная и гормональная.

Что же любит поджелудочная железа? (фото: pexels.com)

Чрезмерная любовь к жирной пище, алкоголь, болезни двенадцатиперстной кишки и желчного пузыря могут спровоцировать хронический панкреатит. А острые панкреатиты вообще вещь жуткая. И недолеченная острая форма заболевания часто переходит в хроническую. Острый панкреатит чреват панкреонекрозом, когда поджелудочная железа начинает переваривать сама себя. Панкреонекроз часто заканчивается занавесом.

Если железа обнаруживает в своей работе проблемы, есть риск возникновения и прогрессирования сахарного диабета - серьезного заболевания. Поэтому так важно, чтобы она работала правильно и была всегда здоровой.

Что же любит поджелудочная железа?

Какие продукты защищают клетки нашей ПЖ, поддерживают ферментативную активность?

  • Брокколи
  • Черника
  • Тыква
  • Печень
  • Скумбрия
  • Батат
  • Топинамбур
  • Масло зародышей пшеницы
  • Корень солодки
  • Ферментированные продукты

Раньше нутрициолог рассказала, как поддержать печень в осенний период.

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