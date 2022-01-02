Розумний детокс для розвантаження: нутриціолог поділилася робочою схемою

Для багатьох вже не секрет, що необхідно влаштовувати собі хоча б раз на рік детокс-програму. А коли це найкраще робити, як не після затяжного новорічного застілля.

Загальні рекомендації, коли це необхідно робити:

Незрозуміла втома;

Загальна млявість;

Подразнення на шкірі;

Алергія;

Часті простудні захворювання;

Підвищене газоутворення;

Проблеми з місячними циклами та ін.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якими продуктами провести експрес-детокс? Ось основні рекомендації, які кожен може використовувати у своєму житті вже сьогодні.



1.Замініть всі напої в своєму раціоні на воду;



2.Видаліть всі солодощі та борошняні вироби, такі як печива, цукерки, торти і т. д.;



3.Видаліть з раціону рафіновані продукти (консерви ,ковбаси, вироби з білого борошна і білого цукру і т. д.);





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4.Введіть в свій раціон натуральні і необроблені продукти, такі як свіжі фрукти і овочі, здорові білки і жири;



5.Включайте в свій раціон натуральні детокс-продукти, такі як грейпфрут, кістковий бульйон, брюссельська капуста, ягоди, буряк, насіння Чіа і горіхи;



6.Організуйте свій сон, таким чином, щоб мати можливість безперервного сну протягом 7-8 годин щоночі, щоб організм міг відпочити і нормалізувати свою роботу;



7.Додайте більше фізичної активності в своє життя, така щоб вам підходила - прогулянки, пробіжки, велосипед і т. д.