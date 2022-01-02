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Розумний детокс для розвантаження: нутриціолог поділилася робочою схемою

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Неділя 02 січня 2022 12:14
Розумний детокс для розвантаження: нутриціолог поділилася робочою схемою Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Для багатьох вже не секрет, що необхідно влаштовувати собі хоча б раз на рік детокс-програму. А коли це найкраще робити, як не після затяжного новорічного застілля.

Нутриціолог Оксана Замановська на сторінці в Instagram познайомила із загальними правилами детоксикації організму.

Загальні рекомендації, коли це необхідно робити:

  • Незрозуміла втома;
  • Загальна млявість;
  • Подразнення на шкірі;
  • Алергія;
  • Часті простудні захворювання;
  • Підвищене газоутворення;
  • Проблеми з місячними циклами та ін.

Розумний детокс для розвантаження: нутриціолог поділилася робочою схемою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якими продуктами провести експрес-детокс? Ось основні рекомендації, які кожен може використовувати у своєму житті вже сьогодні.

1.Замініть всі напої в своєму раціоні на воду;

2.Видаліть всі солодощі та борошняні вироби, такі як печива, цукерки, торти і т. д.;

3.Видаліть з раціону рафіновані продукти (консерви ,ковбаси, вироби з білого борошна і білого цукру і т. д.);

Розумний детокс для розвантаження: нутриціолог поділилася робочою схемою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4.Введіть в свій раціон натуральні і необроблені продукти, такі як свіжі фрукти і овочі, здорові білки і жири;

5.Включайте в свій раціон натуральні детокс-продукти, такі як грейпфрут, кістковий бульйон, брюссельська капуста, ягоди, буряк, насіння Чіа і горіхи;

6.Організуйте свій сон, таким чином, щоб мати можливість безперервного сну протягом 7-8 годин щоночі, щоб організм міг відпочити і нормалізувати свою роботу;

7.Додайте більше фізичної активності в своє життя, така щоб вам підходила - прогулянки, пробіжки, велосипед і т. д.

Нагадаємо, що раніше нуріціолог Світлана Нікітчук розповіла, як відновитися після свят.

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