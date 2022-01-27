Уничтожает вирусы и бактерии: нутрициолог назвала лучший салат для очищения печени (рецепт)
Анна Гоголева (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
После праздников вопрос чистки всего организма и печени становится особенно актуальным.
Нутрициолог Анна Гоголева посоветовала в своем блоге о здоровом питании в Instagram начать с очищения в домашних условиях: например, при помощи простого салата.
Какой салат приготовить (фото: pexels.com)
"Этот салат еще называют "Метелка". он очень полезен! О его целебных и очищающих свойствах для печени знали еще наши прабабушки.
Все - благодаря сочетанию ингредиентов", - рассказала Анна.
Салат "Метелка"
- Очищает печень от грибков и токсинов,
- способствует выбросу желчи и очищению желчного пузыря,
- нормализует работу ЖКТ,
- улучшает перистальтику кишечника,
- убивает патогенные микроорганизмы, вирусы, бактерии, палочки,
- благодаря растительным жирам и кислоте лимонного сока, мягко очищает протоки желчного пузыря,
- улучшает цвет лица,
- насыщает организм витаминами.
Ингредиенты:
- Свекла -1 шт.,
- лимонный сок,
- мед - 1 ч. ложка,
- сумах - 1 ч. ложка,
- масло оливковое,
- кедровое масло - 2 ст. ложки,
- 3 зубчика чеснока,
- черный перец по вкусу,
- подсушенные грецкие орешки - 2 ст. ложки.
Рецепт:
- Сырую свеклу натереть на терке.
- Полить соком лимона и оливковым / кедровым маслом и дать постоять 10 минут. Этот поможет убрать невкусный сырой землистый привкус у свеклы!
- Добавить мед, специи и подсушенные орешки.
- Хорошо перемешать.
Раньше нутрициолог рассказала, как усилить иммунитет и венуть энергию после праздников.