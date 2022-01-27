Знищує віруси і бактерії: Нутриціолог назвала кращий салат для очищення печінки (рецепт)
Анна Гоголева (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
Після свят питання чистки всього організму і печінки стає особливо актуальним.
Нутриціолог Анна Гоголева порадила в своєму блозі про здорове харчування в Instagram почати з очищення в домашніх умовах: наприклад, за допомогою простого салату.
Який салат приготувати (фото: pexels.com)
"Цей салат дуже корисний! Про його цілющі і очищаючі властивості для печінки знали ще наші прабабусі. Все - завдяки поєднанню інгредієнтів", - розповіла Ганна.
Салат "Волоть"
- Очищає печінку від грибків і токсинів,
- сприяє викиду жовчі і очищенню жовчного міхура,
- нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту,
- покращує перистальтику кишечника,
- вбиває патогенні мікроорганізми, віруси, бактерії, палички,
- завдяки рослинним жирам і кислоті лимонного соку, м'яко очищає протоки жовчного міхура,
- покращує колір обличчя,
- насичує організм вітамінами.
Інгредієнт:
- Буряк -1 шт.,
- лимонний сік,
- мед - 1 ч. ложка,
- сумах - 1 ч. ложка,
- олія оливкова,
- кедрова олія-2 ст. ложки,
- 3 зубчики часнику,
- чорний перець за смаком,
- підсушені волоські горішки - 2 ст. ложки.
Рецепт:
- Сирий буряк натерти на тертці.
- Полити соком лимона і оливковою / кедровим маслом і дати постояти 10 хвилин. Це допоможе прибрати несмачний сирий землистий присмак у буряка!
- Додати мед, спеції і підсушені горішки.
- Добре перемішати.
Раніше нутриціолог розповіла, як посилити імунітет і венуть енергію після свят.