Для ускорения метаболизма: врач дала рецепт пуленепробиваемого кофе
Пуленепробиваемый кофе. Бывает и такое. Бронекофе - кето-вариант привычного напитка с добавлением масла, например, кокосового.
Что это за напиток - и в чем его бронебойность, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
Появлению бронекофе мы обязаны предпринимателю из кремниевой долины. Во время путешествия в Тибете местный национальный напиток, чай с молоком яков и маслом, запал ему в душу. Вернувшись в США, он начал экспериментировать с кофе.
Видимо, чай в долине не жалуют. В итоге в 2009 родился Bulletproof - так напиток называется в оригинале. Название "пуленепробиваемый" или "бронебойный" такая кофейная вариация получила за пышную плотную пенку и особую структуру самого напитка.
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Когда обычный кофе надоел? (фото: pexels.com)
Бронекофе: что в нем полезного
- бронекофе насыщает,
- ускоряет метаболизм,
- избавляет от чувства голода на несколько часов. Вряд ли стоит им заменять полноценный прием пищи, но вместо перекуса напиток подойдет.
Считается, что и заряд энергии такой кофе дает нам бронебойный. То есть, более сильный и долгоиграющий, по сравнению с обычным черным. Это объяснимо: мозг любит жиры, с ними он продуктивнее, потому что сам больше, чем наполовину состоит из жировой ткани.
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Для дополнительного заряда бодрости (фото: pexels.com)
Бронекофе, рецепт для одной чашки
Ингредиенты
1. Кофе.
2. Столовая ложка сливочного масла, в идеале - топленого (опционально и можно не класть).
3. Одна столовая ложка органического кокосового масла или можно дополнительно добавить 1 ч. л. масла МСТ.
Приготовление
Все помещаем в блендер или в шейкер и тщательно смешиваем. Должна получиться однородная масса кремовой текстуры, жиры не должны отслаиваться. При желании, можно добавлять корицу, какао или даже перец чили. Но никакого сахара! Сахар + жиры = удар по печени.
Не любите кофе? Попробуйте бронечай (например, бронематча) или бронекакао! Рецепт - тот же, но меняете напиток. Такой вариант вам может быть знаком из детства - у многих бабушки пили чай с маслом, чтобы насытиться.
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