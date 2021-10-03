Для ускорения метаболизма: врач дала рецепт пуленепробиваемого кофе

Пуленепробиваемый кофе. Бывает и такое. Бронекофе - кето-вариант привычного напитка с добавлением масла, например, кокосового.

Что это за напиток - и в чем его бронебойность, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Появлению бронекофе мы обязаны предпринимателю из кремниевой долины. Во время путешествия в Тибете местный национальный напиток, чай с молоком яков и маслом, запал ему в душу. Вернувшись в США, он начал экспериментировать с кофе.

Видимо, чай в долине не жалуют. В итоге в 2009 родился Bulletproof - так напиток называется в оригинале. Название "пуленепробиваемый" или "бронебойный" такая кофейная вариация получила за пышную плотную пенку и особую структуру самого напитка.

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Когда обычный кофе надоел? (фото: pexels.com)

Бронекофе: что в нем полезного

бронекофе насыщает,

ускоряет метаболизм,

избавляет от чувства голода на несколько часов. Вряд ли стоит им заменять полноценный прием пищи, но вместо перекуса напиток подойдет.

Считается, что и заряд энергии такой кофе дает нам бронебойный. То есть, более сильный и долгоиграющий, по сравнению с обычным черным. Это объяснимо: мозг любит жиры, с ними он продуктивнее, потому что сам больше, чем наполовину состоит из жировой ткани.

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Для дополнительного заряда бодрости (фото: pexels.com)

Бронекофе, рецепт для одной чашки

Ингредиенты

1. Кофе.

2. Столовая ложка сливочного масла, в идеале - топленого (опционально и можно не класть).

3. Одна столовая ложка органического кокосового масла или можно дополнительно добавить 1 ч. л. масла МСТ.

Приготовление

Все помещаем в блендер или в шейкер и тщательно смешиваем. Должна получиться однородная масса кремовой текстуры, жиры не должны отслаиваться. При желании, можно добавлять корицу, какао или даже перец чили. Но никакого сахара! Сахар + жиры = удар по печени.

Не любите кофе? Попробуйте бронечай (например, бронематча) или бронекакао! Рецепт - тот же, но меняете напиток. Такой вариант вам может быть знаком из детства - у многих бабушки пили чай с маслом, чтобы насытиться.