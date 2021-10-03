Для прискорення метаболізму: лікар дала рецепт куленепробивної кави
Куленепробивна кава. Буває і таке. Бронеква - кето-варіант звичного напою з додаванням олії, наприклад, кокосової.
Що це за напій - і в чому його бронебійність, розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.
Появі бронекави ми зобов'язані підприємцю з Кремнієвої долини. Під час подорожі в Тибеті місцевий національний напій, чай з молоком і маслом, запав йому в душу. Повернувшись до США, він почав експериментувати з кавою.
Мабуть, чай в долині не шанують. У підсумку в 2009 народився Bulletproof - так напій називається в оригіналі. Назва "куленепробивна" або "бронебійна" така кавова варіація отримала за пишну щільну пінку і особливу структуру самого напою.
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Коли звичайна кава набрид? (фото: pexels.com)
Бронекава: що в ній корисного
- бронекава насичує,
- прискорює метаболізм,
- позбавляє від почуття голоду на кілька годин. Навряд чи варто нею замінювати повноцінний прийом їжі, але замість перекусу напій підійде.
Вважається, що і заряд енергії така кава дає нам бронебійний. Тобто, більш сильний і довгограючий, в порівнянні зі звичайним чорним. Це зрозуміло: мозок любить жири, з ними він продуктивніший, тому що сам більше, ніж наполовину складається з жирової тканини.
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Для додаткового заряду бадьорості (фото: pexels.com)
Бронекава, рецепт для однієї чашки
Інгредієнт
1. Кава.
2. Столова ложка вершкового масла, в ідеалі - топленого (опціонально і можна не класти).
3. Одна столова ложка органічного кокосового масла або можна додатково додати 1 ч. л. масла МСТ.
Приготування
Все поміщаємо в блендер або в шейкер і ретельно змішуємо. Повинна вийти однорідна маса кремової текстури, жири не повинні відшаровуватися. При бажанні, можна додавати корицю, какао або навіть перець чилі. Але ніякого цукру! Цукор + жири = удар по печінці.
Не любите каву? Спробуйте бронечай (наприклад, бронематча) або бронекакао! Рецепт - той же, але міняєте напій. Такий варіант вам може бути знаком з дитинства - у багатьох бабусі пили чай з маслом, щоб насититися.
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