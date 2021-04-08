Успокоить нервы: доктор рассказала, какие витамины отвечают за ментальное здоровье
Психическое благополучие, ментальное здоровье, показывает, как мы себя чувствуем и насколько хорошо мы можем адаптироваться к повседневности и раздражителям. Оно имеет прямую зависимость от биохимии нашего организма.
Об это рассказала в своем микроблоге в Instagram Валентина Скороход.
Все валится из рук, срываются дедлайны, 10 рабочих процессов в голове, отдохнуть не успели... Знакомое состояние? Возможно, это просто дефицит витамина В12, считает доктор.
"К психическим эффектам, связанным с дефицитом В12, относится: хроническая усталость, возбуждение, раздражительность, негативизм, спутанность сознания, нарушение концентрации и внимания, бессонница, депрессия…
Витамин В12 нужен для мотивации и косвенно способствует решению действовать. Механизм: В12 лежит в основе миелиновой оболочки нервных волокон", - написала Валентина.
Валентина Скороход (фото: instagram.com/valentina.skorohod)
Поэтому при симптоматике, описанной выше, крайне важна оценка и комплексная работа с витаминами группы В, рассказала специалист.
"Несколько практических шагов для улучшения ментального здоровья и процветания:
1. Исключить колонизацию Helicobacter Pylori.
2. Исключить проблемы с пищеварением и мальабсорбцию - как наиболее частая причина дефицита B12.
3. Обогатить рацион продуктами, богатыми В12.
4. Сдать анализы:
- В12, лучше - голотранскобаламин,
- фолиевой кислоты,
- гомоцистеина,
- В идеале: тестирование мутаций в MTHFR и метилмалонил-коА; исключить непереносимость глютена и коровьего молока; тестирование титров антител к париетальным клеткам желудка. При проблемах с ЖКТ, устраняем их.
5. Восполнить дефицит В12 лучше инъекционно, в течение 3 месяцев. Лечение назначает только врач!», - напомнила Валентина.
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