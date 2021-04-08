Заспокоїти нерви: доктор розповіла, які вітаміни відповідають за ментальне здоров'я

Психічне благополуччя, ментальне здоров'я, показує, як ми себе почуваємо і наскільки добре ми можемо адаптуватися до повсякденності і подразників. Воно має пряму залежність від біохімії нашого організму.

Про це розповіла у своєму мікроблозі в Instagram Валентина Скороход.

Все валиться з рук, зриваються дедлайни, 10 робочих процесів в голові, відпочити не встигли... Знайоме стан? Можливо, це просто дефіцит вітаміну В12, вважає доктор.

"До психічних ефектів, пов'язаних з дефіцитом В12, відноситься: хронічна втома, збудження, дратівливість, негативізм, сплутаність свідомості, порушення концентрації та уваги, безсоння, депресія...

Вітамін В12 потрібен для мотивації і побічно сприяє вирішенню діяти. Механізм: В12 лежить в основі мієлінової оболонки нервових волокон", - написала Валентина.

Валентина Скороход (фото: instagram.com/valentina.skorohod)

Тому при симптоматиці, описаній вище, вкрай важлива оцінка і комплексна робота з вітамінами групи В, розповіла спеціаліст.

"Кілька практичних кроків для поліпшення ментального здоров'я та процвітання:

1. Виключити колонізацію Helicobacter Pylori.

2. Виключити проблеми з травленням і мальабсорбцию - найбільш часта причина дефіциту B12.

3. Збагатити раціон продуктами, багатими В12.

4. Здати аналізи:

В12, краще - голотранскобаламин,

фолієвої кислоти,

гомоцистеїну,

В ідеалі: тестування мутацій в MTHFR і метилмалонил-коА; виключити непереносимість глютену і коров'ячого молока; тестування титрів антитіл до парієнтальних клітин шлунка. При проблемах з ШКТ, усуваємо їх.

5. Заповнити дефіцит В12 краще ін'єкційно, протягом 3 місяців. Лікування призначає тільки лікар!», - нагадала Валентина.