Усталость и выпадение волос: нутрициолог назвала признаки анемии, которые многие игнорируют

Анемия - дефицит железа - встречаются на сегодняшний день так часто, что в симптомах, указывающих на это состояние, практически каждая может узнать себя.

Но большинство привыкли их игнорировать и винить себя в лени, заставляя работать еще усерднее.

Если заметили у себя нижеперечисленные признаки, важно как можно раньше приступить к лечению.