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Втома і випадіння волосся: нутриціолог назвала ознаки анемії, які багато хто ігнорує

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Четвер 16 грудня 2021 18:01
Втома і випадіння волосся: нутриціолог назвала ознаки анемії, які багато хто ігнорує Юлія Хелсблог (фото: instagram.com/julia.healthblog)
Автор: Тетяна Турчанікова

Анемія - дефіцит заліза - зустрічаються на сьогоднішній день так часто, що в симптомах, що вказують на цей стан, практично кожна може впізнати себе.

Але більшість звикли їх ігноруати та звинувачувати себе в ліні, змушуючи працювати ще старанніше.

Якщо помітили у себе нижчеперелічені ознаки, важливо якомога раніше приступити до лікування.

Нутриціолог Юлія Хелсблог у своєму Instagram перерахувала ці симптоми.

Ознаки анемії, які багато хто звик ігнорувати

  • Утома

Відчуття постійної втоми, що не проходить навіть після тривалого відпочинку. А іноді і прокидаємося ми вже втомлені.

  • Блідість шкіри і слизових

Блідий колір шкіри і внутрішньої частини нижньої повіки.

  • Задишка

Підйом навіть на другий і третій поверх викликає відчуття нестачі повітря.

  • Запаморочення і головний біль

Причина розвитку цього симптому - в хронічній гіпоксії головного мозку.

  • Прискорене серцебиття

Збільшення числа серцевих скорочень пов'язано з тим, що серце починає працювати з більшою інтенсивністю, щоб компенсувати недолік кисню.

Втома і випадіння волосся: нутриціолог назвала ознаки анемії, які багато хто ігнорує

Це не втома, це анемія (фото: pexels.com)

  • Сухість шкіри, випадання волосся, ламкі нігті

Випадає волосся? Насамперед перевір залізо і феритин! Причина цього - в погіршенні кровообігу і порушення синтезу колагену.

  • Також при анемії турбує тривожність, постійно холодні руки і ноги, дуже часті простудні захворювання.

Чи можливий дефіцит заліза при нормальному рівні гемоглобіну? Однозначно - так, я сама зіткнулася саме з такою формою анемії, симптоми були, як при важкому залізодефіциті.

У загальному аналізі крові його не видно! Тому безглуздо діагностувати анемію без аналізів на:

  1. Феритин
  2. Залізо
  3. Трансферин

Також існує ще дві поширені форми анемії:

  • В12 дефіцитна анемія, викликана нестачею вітаміну B12.
  • Фолієводефіцитна, розвивається через дефіцит вітаміну В9 (фолієва кислота).

Втома і випадіння волосся: нутриціолог назвала ознаки анемії, які багато хто ігноруєПереглянути харчування (фото: pexels.com)

Причини залізодефіцитної анемії

  • Нераціональне харчування, дієта
  • Проблеми зі шлунково-кишковим трактом (гастрит, порушення жовчовиділення і т. д.)
  • Рясна менструація
  • Вагітність
  • Ендокринні порушення
  • Інтоксикації, отруєння

Підбір форми заліза і способу заповнення (таблетки, рідка форма, крапельниці) відбувається тільки після здачі аналізів.

Якщо ви запідозрили у себе симптоми анемії, не варто чекати і втрачати час. Обов'язково потрібно здати аналізи, щоб почати лікування якомога швидше, не допустивши глибокої гіпоксії організму.

Не займайтеся самолікуванням, зверніться до лікаря.

Раніше нутриціолог розповіла, як омолодити організм на цілих три роки.

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