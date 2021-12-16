Втома і випадіння волосся: нутриціолог назвала ознаки анемії, які багато хто ігнорує

Якщо помітили у себе нижчеперелічені ознаки, важливо якомога раніше приступити до лікування.

Але більшість звикли їх ігноруати та звинувачувати себе в ліні, змушуючи працювати ще старанніше.

Анемія - дефіцит заліза - зустрічаються на сьогоднішній день так часто, що в симптомах, що вказують на цей стан, практично кожна може впізнати себе.

Нутриціолог Юлія Хелсблог у своєму Instagram перерахувала ці симптоми.

Ознаки анемії, які багато хто звик ігнорувати

Утома

Відчуття постійної втоми, що не проходить навіть після тривалого відпочинку. А іноді і прокидаємося ми вже втомлені.

Блідість шкіри і слизових

Блідий колір шкіри і внутрішньої частини нижньої повіки.

Задишка

Підйом навіть на другий і третій поверх викликає відчуття нестачі повітря.

Запаморочення і головний біль

Причина розвитку цього симптому - в хронічній гіпоксії головного мозку.

Прискорене серцебиття

Збільшення числа серцевих скорочень пов'язано з тим, що серце починає працювати з більшою інтенсивністю, щоб компенсувати недолік кисню.

Це не втома, це анемія (фото: pexels.com)

Сухість шкіри, випадання волосся, ламкі нігті

Випадає волосся? Насамперед перевір залізо і феритин! Причина цього - в погіршенні кровообігу і порушення синтезу колагену.

Також при анемії турбує тривожність, постійно холодні руки і ноги, дуже часті простудні захворювання.

Чи можливий дефіцит заліза при нормальному рівні гемоглобіну? Однозначно - так, я сама зіткнулася саме з такою формою анемії, симптоми були, як при важкому залізодефіциті.

У загальному аналізі крові його не видно! Тому безглуздо діагностувати анемію без аналізів на:

Феритин Залізо Трансферин

Також існує ще дві поширені форми анемії:

В12 дефіцитна анемія, викликана нестачею вітаміну B12.

Фолієводефіцитна, розвивається через дефіцит вітаміну В9 (фолієва кислота).

Переглянути харчування (фото: pexels.com)

Причини залізодефіцитної анемії

Нераціональне харчування, дієта

Проблеми зі шлунково-кишковим трактом (гастрит, порушення жовчовиділення і т. д.)

Рясна менструація

Вагітність

Ендокринні порушення

Інтоксикації, отруєння

Підбір форми заліза і способу заповнення (таблетки, рідка форма, крапельниці) відбувається тільки після здачі аналізів.

Якщо ви запідозрили у себе симптоми анемії, не варто чекати і втрачати час. Обов'язково потрібно здати аналізи, щоб почати лікування якомога швидше, не допустивши глибокої гіпоксії організму.

Не займайтеся самолікуванням, зверніться до лікаря.