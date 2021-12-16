Втома і випадіння волосся: нутриціолог назвала ознаки анемії, які багато хто ігнорує
Анемія - дефіцит заліза - зустрічаються на сьогоднішній день так часто, що в симптомах, що вказують на цей стан, практично кожна може впізнати себе.
Але більшість звикли їх ігноруати та звинувачувати себе в ліні, змушуючи працювати ще старанніше.
Якщо помітили у себе нижчеперелічені ознаки, важливо якомога раніше приступити до лікування.
Нутриціолог Юлія Хелсблог у своєму Instagram перерахувала ці симптоми.
Ознаки анемії, які багато хто звик ігнорувати
- Утома
Відчуття постійної втоми, що не проходить навіть після тривалого відпочинку. А іноді і прокидаємося ми вже втомлені.
- Блідість шкіри і слизових
Блідий колір шкіри і внутрішньої частини нижньої повіки.
- Задишка
Підйом навіть на другий і третій поверх викликає відчуття нестачі повітря.
- Запаморочення і головний біль
Причина розвитку цього симптому - в хронічній гіпоксії головного мозку.
- Прискорене серцебиття
Збільшення числа серцевих скорочень пов'язано з тим, що серце починає працювати з більшою інтенсивністю, щоб компенсувати недолік кисню.
Це не втома, це анемія (фото: pexels.com)
- Сухість шкіри, випадання волосся, ламкі нігті
Випадає волосся? Насамперед перевір залізо і феритин! Причина цього - в погіршенні кровообігу і порушення синтезу колагену.
- Також при анемії турбує тривожність, постійно холодні руки і ноги, дуже часті простудні захворювання.
Чи можливий дефіцит заліза при нормальному рівні гемоглобіну? Однозначно - так, я сама зіткнулася саме з такою формою анемії, симптоми були, як при важкому залізодефіциті.
У загальному аналізі крові його не видно! Тому безглуздо діагностувати анемію без аналізів на:
- Феритин
- Залізо
- Трансферин
Також існує ще дві поширені форми анемії:
- В12 дефіцитна анемія, викликана нестачею вітаміну B12.
- Фолієводефіцитна, розвивається через дефіцит вітаміну В9 (фолієва кислота).
Переглянути харчування (фото: pexels.com)
Причини залізодефіцитної анемії
- Нераціональне харчування, дієта
- Проблеми зі шлунково-кишковим трактом (гастрит, порушення жовчовиділення і т. д.)
- Рясна менструація
- Вагітність
- Ендокринні порушення
- Інтоксикації, отруєння
Підбір форми заліза і способу заповнення (таблетки, рідка форма, крапельниці) відбувається тільки після здачі аналізів.
Якщо ви запідозрили у себе симптоми анемії, не варто чекати і втрачати час. Обов'язково потрібно здати аналізи, щоб почати лікування якомога швидше, не допустивши глибокої гіпоксії організму.
Не займайтеся самолікуванням, зверніться до лікаря.
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