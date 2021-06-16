Утром – с овощами, с молочкой не сочетать: эксперт расказала о популярном продукте для здоровья

Утром яйца обязательно ешьте с овощами. Не сырыми, а приготовленными. Так они легче усвоятся. Эксперт чаще всего использует помидоры, лук, шпинат, кабачки. Готовлю всё на сковороде под закрытой крышкой на топленом или подсолнечном масле с приправами.

Не более 5-6 яиц в неделю. Этим продуктом нельзя увлекаться – он может сгущать кровь. Слишком частое употребление яиц неблагоприятно сказывается на функции почек и кровообращении, вредно для печени, сердца и головного мозга.

Яйца можно есть утром (как многие и привыкли), однако лучшее время для них – часы Ветра: с 15 до 18/19 часов. С ними можно делать омлет, теплые салаты, просто есть вареные яйца, выпечку. Опять же лучше всего с приготовленными овощами или крупами.

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Яйца плохо сочетаются с молоком, желудку тяжело. С кисломолочными продуктами гораздо лучше. Но опять же – нужно смотреть на индивидуальную реакцию. Нужно всегда смотреть по ощущениям в животе – нет ли вздутия, тяжести и других неприятных симптомов, которые могут быть едва заметными.

При слабом пищеварении (несварении) яйца могут плохо усваиваться из-за того, что в белке содержится лизоцим (аллергокомпонент). Но если вылечить пищеварение, убрать избыток слизи, повысить тепло пищеварения, яйца снова можно есть с удовольствием и пользой.