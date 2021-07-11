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Ужин до 18.00 и обязательный завтрак: топ-10 мифов о похудении, в которые мы верим

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Воскресенье 11 июля 2021 08:38
Ужин до 18.00 и обязательный завтрак: топ-10 мифов о похудении, в которые мы верим Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

На просторах сети можно встретить немало советов и рекомендаций по поводу похудения, и не удивительно, что эта актуальная тематика обросла мифами.

Диетолог Алена Коготкова развенчала в Instagram топ-10 мифов о похудении, в которые многие продолжают упорно верить.

1.Углеводы после 18.00 нельзя.

Углеводы не тыква, после 18.00 они не меняют ни своей структуры, ни способности сжигать или накапливать жиры. Да, в некоторых случаях мы можем рекомендовать ограничение углеводов во второй половине дня. Но эти случаи индивидуальны и специалисты опираются на множество факторов, когда даем те или иные рекомендации своим клиентам.

2.Последний приём пищи должен быть за 3 часа до сна.

Нет никаких научных доказательств, что пища, съеденная перед сном, усваивается лучше и "идет в жир". Многие люди едят перед сном и остаются стройными. Главное - баланс калорий в течение дня.

3. Завтракать необходимо после пробуждения.

Да, хороший сбалансированный завтрак скорее профилактирует вечерний жор и часто снижает общее потребление калорий в течение дня. Но научных данных о взаимосвязи завтрака и количества усваиваемых в течение дня калорий нет. Снова – важнее выбор продуктов в течение дня.

4. Принимать льняное масло.

Вообще вся эта история с растительными маслами очень коммерческая. Но дополнительно пить масло и, тем более, натощак – мракобесие.

5.Есть нужно не чаще 3 раз в день, чтобы контролировать инсулин.

Не надо бояться инсулина – он хороший. Те, кто фокусируется на уровне инсулина, как главной причине набора/потери жировой массы, только откладывают решение проблемы.

Ужин до 18.00 и обязательный завтрак: топ-10 мифов о похудении, в которые мы верим

Иллюстративное фото (instagram.com/alenakogotkova)

Напомним, что ранее диетолог Мила Микитюк рассказала, как избежать дряблости кожи после похудения.

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