Вечеря до 18.00 і обов'язковий сніданок: топ-10 міфів про схуднення, в які ми віримо

1.Вуглеводи після 18.00 не можна.

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Вуглеводи не гарбуз, після 18.00 вони не змінюють ні своєї структури, ні здатності спалювати або накопичувати жири. Так, в деяких випадках ми можемо рекомендувати обмеження вуглеводів у другій половині дня. Але ці випадки індивідуальні і фахівці спираються на безліч факторів, коли даємо ті чи інші рекомендації своїм клієнтам.

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2.Останній прийом їжі повинен бути за 3 години до сну.

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Немає ніяких наукових доказів, що їжа, з'їдена перед сном, засвоюється краще і "йде в жир". Багато людей їдять перед сном і залишаються стрункими. Головне - баланс калорій протягом дня.

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3. Снідати необхідно після пробудження.

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Так, хороший збалансований сніданок швидше профилактирует вечірній жор і часто знижує загальне споживання калорій протягом дня. Але наукових даних про взаємозв'язок сніданку і кількості засвоюваних протягом дня калорій немає. Знову - важливіше вибір продуктів протягом дня.

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4. Приймати лляне масло.

Взагалі вся ця історія з рослинними оліями дуже комерційна. Але додатково пити масло і, тим більше, натщесерце – мракобісся.

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5.Їсти потрібно не частіше 3 разів на день, щоб контролювати інсулін.

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Не треба боятися інсуліну - він хороший. Ті, хто фокусується на рівні інсуліну, як головної причини набору/втрати жирової маси, тільки відкладають вирішення проблеми.

Ілюстративне фото (instagram.com/alenakogotkova)