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Вечеря до 18.00 і обов'язковий сніданок: топ-10 міфів про схуднення, в які ми віримо

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Неділя 11 липня 2021 08:38
Вечеря до 18.00 і обов'язковий сніданок: топ-10 міфів про схуднення, в які ми віримо Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

На просторах мережі можна зустріти чимало порад і рекомендацій з приводу схуднення, і не дивно, що ця актуальна тематика обросла міфами.

Дієтолог Олена Коготкова розвінчала в Instagram топ-10 міфів про схуднення, в які багато хто продовжує наполегливо вірити.

1.Вуглеводи після 18.00 не можна.

Вуглеводи не гарбуз, після 18.00 вони не змінюють ні своєї структури, ні здатності спалювати або накопичувати жири. Так, в деяких випадках ми можемо рекомендувати обмеження вуглеводів у другій половині дня. Але ці випадки індивідуальні і фахівці спираються на безліч факторів, коли даємо ті чи інші рекомендації своїм клієнтам.

2.Останній прийом їжі повинен бути за 3 години до сну.

Немає ніяких наукових доказів, що їжа, з'їдена перед сном, засвоюється краще і "йде в жир". Багато людей їдять перед сном і залишаються стрункими. Головне - баланс калорій протягом дня.

3. Снідати необхідно після пробудження.

Так, хороший збалансований сніданок швидше профилактирует вечірній жор і часто знижує загальне споживання калорій протягом дня. Але наукових даних про взаємозв'язок сніданку і кількості засвоюваних протягом дня калорій немає. Знову - важливіше вибір продуктів протягом дня.

4. Приймати лляне масло.

Взагалі вся ця історія з рослинними оліями дуже комерційна. Але додатково пити масло і, тим більше, натщесерце – мракобісся.

5.Їсти потрібно не частіше 3 разів на день, щоб контролювати інсулін.

Не треба боятися інсуліну - він хороший. Ті, хто фокусується на рівні інсуліну, як головної причини набору/втрати жирової маси, тільки відкладають вирішення проблеми.

Вечеря до 18.00 і обов'язковий сніданок: топ-10 міфів про схуднення, в які ми віримо

Ілюстративне фото (instagram.com/alenakogotkova)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Міла Микитюк розповіла, як уникнути в'ялості шкіри після схуднення.

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