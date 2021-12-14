Важный список: нутрициолог рассказала, как не допустить обострения при псориазе

Псориаз - это хроническое неинфекционное заболевание аутоиммунной природы, генетически обусловленное, может поражать кожу, суставы в период обострения.

Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, чем обусловлена генетическая предрасположенность к нему.

1. Полиморфизмом генов иммуноглобулин-ответа.

2. Полиморфизмом генов, вовлеченных в поддержание барьерной функции кожи.

Что может привести к обострениям:

стресс

токсины

курение

обострение хронических заболеваний

заболевания пищеварительной системы

неправильное питание

паразиты

вирусные инфекции

бактериальные инфекции

Чтобы не привести к обострению, важно минимизировать эти факторы, инфекции вылечить. Также могут привести к обострению беременность / роды.

Как поддержать здоровье при псориазе (фото: pexels.com)

Важные принципы в поддержании здоровья при псориазе:

1. Перейти на аутоиммунный протокол Сары Баллайнтайн (узнайте у своего врача).⠀

2. Восполнение базовых дефицитов: витамин Д, цинк, медь, витамины группы В, железо, витамин А, Е - отвечают за кожные покровы (после сдачи анализов).

3. Позаботиться о введении Омега-3 жирных кислот в рацион и их балансе 1,5-2 гр в день.⠀

4. Поддержать функцию надпочечников:

лакрица (корень солодки) - DGL 900 мг - 2400 мг в сутки 1-2 месяца.

Не подойдет людям с сахарным диабетом и на стадии высокого кортизола.

Женьшень, родиола розовая (экстракт корней).

Магний - 400-1200 мг в сутки до 3 месяцев.

Комплексы для восстановления надпочечников (органопрепараты).

5. Баланс иммунного ответа:

куркумин - 500 - 1500 мг в день,

ним (Neem),

селен, дозировка - от 100 мг в сутки,

про-, пре-, син-, метабиотики.

6. Поддержка детоксикации (обязательно):

Nac - 400 - 2400 мг в день.

Таурин - 250 -1000 мг в день.

Глицин - 1-6 мг в день.

Расторопша.

Кверцитин.

Больше никакого стресса (фото: pexels.com)

Регенерация кожных покровов:

1. Масло бораго (наружно).

2. Масло нима (наружно).

3. Биотин - 1000-1500 мг в день.

4. Цинк - 50-60 мг в сутки 1 месяц во время обострения, затем снижаем до 25 мг - помним о балансе с медью.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу и нутрициологу.