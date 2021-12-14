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Важный список: нутрициолог рассказала, как не допустить обострения при псориазе

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Вторник 14 декабря 2021 09:09
Важный список: нутрициолог рассказала, как не допустить обострения при псориазе Нутрициолог Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Татьяна Турчаникова

Псориаз - это хроническое неинфекционное заболевание аутоиммунной природы, генетически обусловленное, может поражать кожу, суставы в период обострения.

Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, чем обусловлена генетическая предрасположенность к нему.

1. Полиморфизмом генов иммуноглобулин-ответа.

2. Полиморфизмом генов, вовлеченных в поддержание барьерной функции кожи.

Что может привести к обострениям:

  • стресс
  • токсины
  • курение
  • обострение хронических заболеваний
  • заболевания пищеварительной системы
  • неправильное питание
  • паразиты
  • вирусные инфекции
  • бактериальные инфекции

Чтобы не привести к обострению, важно минимизировать эти факторы, инфекции вылечить. Также могут привести к обострению беременность / роды.

Важный список: нутрициолог рассказала, как не допустить обострения при псориазеКак поддержать здоровье при псориазе (фото: pexels.com)

Важные принципы в поддержании здоровья при псориазе:

1. Перейти на аутоиммунный протокол Сары Баллайнтайн (узнайте у своего врача).⠀

2. Восполнение базовых дефицитов: витамин Д, цинк, медь, витамины группы В, железо, витамин А, Е - отвечают за кожные покровы (после сдачи анализов).

3. Позаботиться о введении Омега-3 жирных кислот в рацион и их балансе 1,5-2 гр в день.⠀

4. Поддержать функцию надпочечников:

  • лакрица (корень солодки) - DGL 900 мг - 2400 мг в сутки 1-2 месяца.

Не подойдет людям с сахарным диабетом и на стадии высокого кортизола.

  • Женьшень, родиола розовая (экстракт корней).
  • Магний - 400-1200 мг в сутки до 3 месяцев.
  • Комплексы для восстановления надпочечников (органопрепараты).

5. Баланс иммунного ответа:

  • куркумин - 500 - 1500 мг в день,
  • ним (Neem),
  • селен, дозировка - от 100 мг в сутки,
  • про-, пре-, син-, метабиотики.

6. Поддержка детоксикации (обязательно):

  • Nac - 400 - 2400 мг в день.
  • Таурин - 250 -1000 мг в день.
  • Глицин - 1-6 мг в день.
  • Расторопша.
  • Кверцитин.

Важный список: нутрициолог рассказала, как не допустить обострения при псориазе

Больше никакого стресса (фото: pexels.com)

Регенерация кожных покровов:

1. Масло бораго (наружно).

2. Масло нима (наружно).

3. Биотин - 1000-1500 мг в день.

4. Цинк - 50-60 мг в сутки 1 месяц во время обострения, затем снижаем до 25 мг - помним о балансе с медью.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу и нутрициологу.

Раньше диетолог рассказала, как ни в коем случае нельзя сбрасывать вес.

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