Важный список: нутрициолог рассказала, как не допустить обострения при псориазе
Псориаз - это хроническое неинфекционное заболевание аутоиммунной природы, генетически обусловленное, может поражать кожу, суставы в период обострения.
Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, чем обусловлена генетическая предрасположенность к нему.
1. Полиморфизмом генов иммуноглобулин-ответа.
2. Полиморфизмом генов, вовлеченных в поддержание барьерной функции кожи.
Что может привести к обострениям:
- стресс
- токсины
- курение
- обострение хронических заболеваний
- заболевания пищеварительной системы
- неправильное питание
- паразиты
- вирусные инфекции
- бактериальные инфекции
Чтобы не привести к обострению, важно минимизировать эти факторы, инфекции вылечить. Также могут привести к обострению беременность / роды.
Как поддержать здоровье при псориазе (фото: pexels.com)
Важные принципы в поддержании здоровья при псориазе:
1. Перейти на аутоиммунный протокол Сары Баллайнтайн (узнайте у своего врача).⠀
2. Восполнение базовых дефицитов: витамин Д, цинк, медь, витамины группы В, железо, витамин А, Е - отвечают за кожные покровы (после сдачи анализов).
3. Позаботиться о введении Омега-3 жирных кислот в рацион и их балансе 1,5-2 гр в день.⠀
4. Поддержать функцию надпочечников:
- лакрица (корень солодки) - DGL 900 мг - 2400 мг в сутки 1-2 месяца.
Не подойдет людям с сахарным диабетом и на стадии высокого кортизола.
- Женьшень, родиола розовая (экстракт корней).
- Магний - 400-1200 мг в сутки до 3 месяцев.
- Комплексы для восстановления надпочечников (органопрепараты).
5. Баланс иммунного ответа:
- куркумин - 500 - 1500 мг в день,
- ним (Neem),
- селен, дозировка - от 100 мг в сутки,
- про-, пре-, син-, метабиотики.
6. Поддержка детоксикации (обязательно):
- Nac - 400 - 2400 мг в день.
- Таурин - 250 -1000 мг в день.
- Глицин - 1-6 мг в день.
- Расторопша.
- Кверцитин.
Больше никакого стресса (фото: pexels.com)
Регенерация кожных покровов:
1. Масло бораго (наружно).
2. Масло нима (наружно).
3. Биотин - 1000-1500 мг в день.
4. Цинк - 50-60 мг в сутки 1 месяц во время обострения, затем снижаем до 25 мг - помним о балансе с медью.
Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу и нутрициологу.
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