Важливий список: нутриціолог розповіла, як не допустити загострення при псоріазі
Псоріаз - це хронічне неінфекційне захворювання аутоімунної природи, генетично обумовлене, може вражати шкіру, суглоби в період загострення.
Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram розповіла, чим обумовлена генетична схильність до захворювання.
1. Поліморфізмом генів імуноглобулін-відповіді.
2. Поліморфізмом генів, залучених у підтримку бар'єрної функції шкіри.
Що може привести до загострень:
- стрес
- токсини
- куріння
- загострення хронічних захворювань
- захворювання травної системи
- неправильне харчування
- паразити
- вірусні інфекції
- бактеріальні інфекції
Щоб не привести до загострення, важливо мінімізувати ці фактори, інфекції вилікувати. Також можуть привести до загострення вагітність / пологи.
Як підтримати здоров'я при псоріазі (фото: pexels.com)
Важливі принципи в підтримці здоров'я при псоріазі:
1. Перейти на аутоімунний протокол Сари Баллайнтайн (дізнайтеся у свого лікаря).⠀
2. Заповнення базових дефіцитів: вітамін Д, цинк, мідь, вітаміни групи В, залізо, вітамін А, Е - відповідають за шкірні покриви (після здачі аналізів).
3. Подбати про введення Омега-3 жирних кислот в раціон і їх балансі 1,5-2 гр в день.⠀
4. Підтримати функцію надниркових залоз:
- лакриця (корінь солодки) - DGL 900 мг - 2400 мг на добу 1-2 місяці.
Чи не підійде людям з цукровим діабетом і на стадії високого кортизолу.
- Женьшень, родіола рожева (екстракт коренів).
- Магній - 400-1200 мг на добу до 3 місяців.
- Комплекси для відновлення надниркових залоз (органопрепарати).
5. Баланс імунної відповіді:
- куркумін - 500 - 1500 мг на день,
- ним (Neem),
- селен, дозування - від 100 мг на добу,
- про-, пре-, син-, метабіотики.
6. Підтримка детоксикації (обов'язково):
- Nac - 400 - 2400 мг на день.
- Таурин - 250 -1000 мг в день.
- Гліцин - 1-6 мг в день.
- Розторопша.
- Кверцитин.
Більше ніякого стресу (фото: pexels.com)
Регенерація шкірних покривів:
1. Масло бораго (зовнішньо).
2. Масло німа (зовнішньо).
3. Біотин - 1000-1500 мг на день.
4. Цинк - 50-60 мг на добу 1 місяць під час загострення, потім знижуємо до 25 мг - пам'ятаємо про баланс з міддю.
Увага: не варто займатися самолікуванням, зверніться до лікаря і нутриціолога.
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