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Вирусы пройдут мимо: нутрициолог назвала незаменимое натуральное средство

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Понедельник 03 января 2022 20:01
Вирусы пройдут мимо: нутрициолог назвала незаменимое натуральное средство От вирусов (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Чтобы защитить свой организм от вирусов и простуд, важно поддерживать свой иммунитет натуральными средствами.

Одним из таких можно считать монолаурин – это уникальное химическое вещество, источником которого являются грудное молоко и, в еще большей степени, кокосовое масло.

Об этом в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала нутрициолог Евгения Хелс.

Как это происходит

Активное вещество лауриновая кислота, попадая в организм, объединяясь с глицерином, преобразовывается в монолаурин, который во много раз превосходит своей активностью лауриновую кислоту.

Монолаурин имеет общепризнанный статус безопасности (GRAS) и может приниматься ежедневно в качестве профилактики или вспомогательного средства в лечении различных инфекций.

Для чего он нужен

1. Хорошо работает для профилактики сезонной и вирусной простуды.⠀

2. Показал антибактериальное действие против целого ряда бактерий, включая штаммы, устойчивые к антибиотикам (против золотистого стафилококка, ингибирует кишечную и сенную палочки).⠀

3. Является антипаразитарным средством.⠀

Лечение с использованием комбинации метронидазола (антипаразитического препарата) и монолаурина оказывает положительное влияние на лечение кишечных инфекций, вызванных лямблии и амебы.⠀

4. Эффективен против дрожжей, включая Candida albicans.⠀

5. Эффективен при лечении Helicobacter pylori.⠀

6. Эффективен против микробных биопленок, которые связывают с периодонтитом, отитом, инфекцией желчных путей.⠀

7. Проникает в биопленку, уничтожая бактерии (без вреда микрофлоре кишечника).⠀

8. Ингибирует вирусы с липидным покрытием: вирус цитомегалии, корь, простой герпес, ВИЧ, грипп, вирус Эпштейна-Барра и пневмовирусы.⠀

9. Монолаурин эффективно работает при инфекциях, которые сложно поддаются лечению.

Вирусы пройдут мимо: нутрициолог назвала незаменимое натуральное средствоПростуды обойдут стороной (фото: pexels.com)

Внимание! На него не создается лекарственная устойчивость. Поэтому стоит добавить монолаурин в виде биологически активной добавки в свой рацион, если:

  • Есть устойчивые к антибиотикам бактерии.
  • Присутствует бактериальная нагрузка токсинами.
  • У вас есть вирусы.
  • Если есть герпес или в период его обострения.
  • Обладает противогрибковым эффектом, а значит – используется в программах по восстановлению кишечника, в том числе антикандитных программках, а так же при тяге к сладкому.
  • Является антипаразитарным средством.
  • Для усиления иммунной системы в периоды эпидемии вирусов и гриппа.

Внимание: перед применением проконсультируйтесь со своим врачом. Свою дозировку тоже стоит уточнить у специалиста.

Раньше нутрициолог рассказала, как быстро оздоровить и омолодить организм.

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