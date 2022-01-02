Нутрициолог назвала натуральный компонент для омоложения: в каких продуктах искать
Один из самых популярных в антиэйдж-медицине компонентов – это альфа-липоевая кислота (витамин N).
По словам нутрициолога Анны Гоголевой, именно ее сейчас активно применяют для омоложения и детоксикации во всем мире.
В своем Instagram она предупредила об опасности самоназначения витаминов и добавок и предложила натуральную альтернативу из продуктов питания.
Обогатив рацион нужным количеством полезных продуктов, правильно их сочетая, пользы можно получить больше, чем от капсул и таблеток, уверена специалист.
Уже все знают, что старение вызывает не что иное, как окислительный стресс свободными радикалами. Они оказывают выраженное токсическое воздействие на различные ткани нашего тела.
Представьте себе, каждый процесс в организме заканчивается образованием определенного количества токсинов. Особенно при переработке пищи.
Так вот, липоевая кислота улучшает энергоресурс клетки и поддерживает ее нормальный энергетический обмен.
Липолевая кислота (тиоктовая кислота) – это сильный антиоксидант (молодильное яблочко), который в первую очередь направлен на утилизацию эндогенных (внутренних) токсинов.
Красота и здоровье (фото: pexels.com)
Липолевая кислота
- способствует очищению тела как от водорастворимых и от жирорастворимых токсинов,
- замедляет процессы старения,
- защищает клетки печени,
- увеличивает запас гликогена в печени (наш заряд батареек), влияя на уровень энергии в клетке,
- помогает контролировать вес,
- стимулирует обмен холестерина,
- способствует снижению сахара в крови, предотвращая инсулинрезистентность.
"Молодильное яблочко" найдено (фото: pexels.com)
В каких продуктах содержится:
- Зеленый горошек,
- томат,
- брокколи, белокочанная капуста, брюссельская капуста,
- говядина,
- свинина,
- яйца,
- рожь, пшеница, рис,
- шампиньоны,
- фасоль.
Лайфхак для женщин: липоевую кислоту также добавляют в состав кремов, чтоб убрать темные круги под глазами и мелкие морщины.
И помните, здоровый организм способен полностью удоблетворить потребность в этом витамине сам. И в дополнительном приеме в лекарственных формах не нуждается, исключение – женщины в период менопаузы и при лечении бесплодия. В этом случае, количество липоевой кислоты заметно снижается и организм нуждается в дополнительной поддержке.
Раньше нутрициолог дала список натуральных жиросжигателей.