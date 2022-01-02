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Нутрициолог назвала натуральный компонент для омоложения: в каких продуктах искать

Новина українською →
Воскресенье 02 января 2022 11:09
Нутрициолог назвала натуральный компонент для омоложения: в каких продуктах искать Молодильное яблочко найдено (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Один из самых популярных в антиэйдж-медицине компонентов – это альфа-липоевая кислота (витамин N).

По словам нутрициолога Анны Гоголевой, именно ее сейчас активно применяют для омоложения и детоксикации во всем мире.

В своем Instagram она предупредила об опасности самоназначения витаминов и добавок и предложила натуральную альтернативу из продуктов питания.

Обогатив рацион нужным количеством полезных продуктов, правильно их сочетая, пользы можно получить больше, чем от капсул и таблеток, уверена специалист.

Уже все знают, что старение вызывает не что иное, как окислительный стресс свободными радикалами. Они оказывают выраженное токсическое воздействие на различные ткани нашего тела.

Представьте себе, каждый процесс в организме заканчивается образованием определенного количества токсинов. Особенно при переработке пищи.

Так вот, липоевая кислота улучшает энергоресурс клетки и поддерживает ее нормальный энергетический обмен.

Липолевая кислота (тиоктовая кислота) – это сильный антиоксидант (молодильное яблочко), который в первую очередь направлен на утилизацию эндогенных (внутренних) токсинов.

Нутрициолог назвала натуральный компонент для омоложения: в каких продуктах искатьКрасота и здоровье (фото: pexels.com)

Липолевая кислота

  • способствует очищению тела как от водорастворимых и от жирорастворимых токсинов,
  • замедляет процессы старения,
  • защищает клетки печени,
  • увеличивает запас гликогена в печени (наш заряд батареек), влияя на уровень энергии в клетке,
  • помогает контролировать вес,
  • стимулирует обмен холестерина,
  • способствует снижению сахара в крови, предотвращая инсулинрезистентность.

Нутрициолог назвала натуральный компонент для омоложения: в каких продуктах искать"Молодильное яблочко" найдено (фото: pexels.com)

В каких продуктах содержится:

  1. Зеленый горошек,
  2. томат,
  3. брокколи, белокочанная капуста, брюссельская капуста,
  4. говядина,
  5. свинина,
  6. яйца,
  7. рожь, пшеница, рис,
  8. шампиньоны,
  9. фасоль.

Лайфхак для женщин: липоевую кислоту также добавляют в состав кремов, чтоб убрать темные круги под глазами и мелкие морщины.

И помните, здоровый организм способен полностью удоблетворить потребность в этом витамине сам. И в дополнительном приеме в лекарственных формах не нуждается, исключение – женщины в период менопаузы и при лечении бесплодия. В этом случае, количество липоевой кислоты заметно снижается и организм нуждается в дополнительной поддержке.

Раньше нутрициолог дала список натуральных жиросжигателей.

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