Витаминная бомба: диетолог рассказала, как правильно есть фрукты

Сейчас самый сезон вкусных и спелых фруктов. И, конечно, сезонные фрукты самые полезные. Фрукты - это витаминная бомба, они полны клетчатки, витаминов и минералов. А еще они сочные и вкусные на вкус!

Фрукты помогают укрепить иммунитет, улучшить обмен веществ, очистить организм от шлаков и токсинов, укрепить стенки сосудов. Но в то же время они могут вызывать расстройство пищеварения, брожение и повышенную кислотность желудка.



Так давайте разберемся, как правильно есть фрукты, чтобы получать от них только пользу для здоровья.



Есть их надо только на пустой желудок! Тогда они дают море энергии и играют важную роль в детоксикации вашего организма.



Фрукты — это не десерт! Это отдельный приём пищи. Когда вы съели кусочек плода на пустой желудок, он оттуда напрямую идёт в кишечник и там отдает всю свою пользу и ценность. Процесс переваривания занимает всего 30-40 минут.



Иллюстративное фото (pexels.com)

А если место там уже занято другой пищей, то ему ничего не остается, как ждать своей очереди и попутно гнить, превращаясь в кислоту.



От контакта фрукта с другой едой, вся пища начинает портиться.



Есть их нужно умеренно. Переедание фруктов может грозить расстройством желудка и обострением гастрита или язвы.



Относитесь к себе с заботой и тогда ваш организм ответит вам тем же!