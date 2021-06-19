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Витаминная бомба: диетолог рассказала, как правильно есть фрукты

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Суббота 19 июня 2021 14:17
Витаминная бомба: диетолог рассказала, как правильно есть фрукты Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Сейчас самый сезон вкусных и спелых фруктов. И, конечно, сезонные фрукты самые полезные. Фрукты - это витаминная бомба, они полны клетчатки, витаминов и минералов. А еще они сочные и вкусные на вкус!

Как же есть их с пользой для здоровья и фируры рассказала диетолог-нутрициолог Мила Микитюк в своем Instagram.

Фрукты помогают укрепить иммунитет, улучшить обмен веществ, очистить организм от шлаков и токсинов, укрепить стенки сосудов. Но в то же время они могут вызывать расстройство пищеварения, брожение и повышенную кислотность желудка.

Так давайте разберемся, как правильно есть фрукты, чтобы получать от них только пользу для здоровья.

Есть их надо только на пустой желудок! Тогда они дают море энергии и играют важную роль в детоксикации вашего организма.

Фрукты — это не десерт! Это отдельный приём пищи. Когда вы съели кусочек плода на пустой желудок, он оттуда напрямую идёт в кишечник и там отдает всю свою пользу и ценность. Процесс переваривания занимает всего 30-40 минут.

Витаминная бомба: диетолог рассказала, как правильно есть фрукты
Иллюстративное фото (pexels.com)

А если место там уже занято другой пищей, то ему ничего не остается, как ждать своей очереди и попутно гнить, превращаясь в кислоту.

От контакта фрукта с другой едой, вся пища начинает портиться.

Есть их нужно умеренно. Переедание фруктов может грозить расстройством желудка и обострением гастрита или язвы.

Относитесь к себе с заботой и тогда ваш организм ответит вам тем же!

Раньше нутрициолог рассказала, почему не стоит худеть на одном беконе.

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