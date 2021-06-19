Вітамінна бомба: дієтолог розповіла, як правильно їсти фрукти

Зараз самий сезон смачних і стиглих фруктів. І, звичайно, сезонні фрукти найкорисніші. Фрукти - це вітамінна бомба, вони повні клітковини, вітамінів і мінералів. А ще вони соковиті і смачні на смак!

Фрукти допомагають зміцнити імунітет, поліпшити обмін речовин, очистити організм від шлаків і токсинів, зміцнити стінки судин. Але в той же час вони можуть викликати розлад травлення, бродіння і підвищену кислотність шлунка.



Так давайте розберемося, як правильно їсти фрукти, щоб отримувати від них тільки користь для здоров'я.



Їсти їх треба тільки на порожній шлунок! Тоді вони дають море енергії і відіграють важливу роль в детоксикації вашого організму.



Фрукти - це не десерт! Це окремий прийом їжі. Коли ви з'їли шматочок плоду на порожній шлунок, він звідти безпосередньо йде в кишечник і там віддає всю свою користь і цінність. Процес перетравлення займає всього 30-40 хвилин.



Ілюстративне фото (pexels.com)

А якщо місце там вже зайнято іншою їжею, то йому нічого не залишається, як чекати своєї черги і попутно гнити, перетворюючись в кислоту.



Від контакту фрукта з іншою їжею, вся їжа починає псуватися.



Їсти їх потрібно помірно. Переїдання фруктів може загрожувати розладом шлунка і загостренням гастриту або виразки.



Ставтеся до себе з турботою і тоді ваш організм відповість вам тим же!