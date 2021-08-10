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Витамины круглый год: диетолог рассказала, как правильно замораживать фрукты и овощи

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Вторник 10 августа 2021 13:31
Витамины круглый год: диетолог рассказала, как правильно замораживать фрукты и овощи Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Сезонные овощи и фрукты являются источников огромного количества витаминов и микроэлементов, необходимых организму. Ягоды, зелень, овощи… жалко, что зимой нет такого же выбора, как сейчас. Но есть прекрасный способ это сохранить. Замораживание - это лучший вариант сохранить вкус и пользу овощей и ягод на весь год.

Диетолог-нутрициолог Мила Микитюк рассказала в Instagram, как же правильно заморозить продукты, чтобы сохранить их полезные качества.

Ведь так классно, когда зимой всегда под рукой есть свежая зелень. Можно добавить ее в любое блюдо и оно заиграет новыми красками.

В чем плюсы заморозки:

1. Это удобно. Не нужно каждый раз мыть, чистить, резать овощи. Можно просто достать из морозилки и добавить в ваше блюдо.

2. Это полезно. Обычно заготовки делаются в сезон. А это значит, что в плодах сохранится наибольшее количество витаминов.

И не обязательно морозить продукты тазиками. Даже маленькое количество подарит вам зимой нереальное удовольствие.

Витамины круглый год: диетолог рассказала, как правильно замораживать фрукты и овощи

Иллюстративное фото (pexels.com)

Общие правила заморозки:

Тщательно выбирайте плоды. Они должны быть спелыми, без гнили и повреждений.

Обязательно промойте все перед замораживанием.

Распределите продукты по специальным пакетам и закройте их герметично, чтобы не впитали посторонние запахи.

Разделите все на порции. Если размораживать и замораживать ягоды и фрукты, они потеряют свои витамины и даже могут быть опасны для здоровья. Поэтому замораживайте в таком количестве, которое вы сможете съесть за раз.

Витамины круглый год: диетолог рассказала, как правильно замораживать фрукты и овощи

Иллюстративное фото (pexels.com)

Следите за сроками хранения. Если температура в морозилке -18 и ниже, то можно хранить продукты до 12 месяцев. Если -12 или выше, то не более 4 месяцев.

Размораживайте продукты постепенно: в холодильнике или при комнатной температуре. Но ни в коем случае не разогревайте в микроволновке и не обдавайте кипятком. Иначе вся польза улетучится.

Можно, конечно, купить замороженные овощи в магазинах круглый год. Но не всегда можно быть до конца уверенным в их пользе. Часто в такие смеси добавляют соль или белый рис, картофель. Назвать такие смеси диетическими точно нельзя. Поэтому готовьте сани летом и позаботьтесь, чтобы даже зимой у вас в холодильнике были любимые и полезные ягоды и зелень.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова назвала топ-10 причин, мешающих похудеть.

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