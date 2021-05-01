Вкусная Пасха без лишних кило: топ-5 правил питания в праздничные дни

Чтобы провести незабываемые праздники с ощущением легкости и смакованием каждого кусочка блюда умеренно, нужно руководствоваться правилами пищевого поведения за праздничным столом. Какими именно, рассказала диетолог Наталья Самойленко.
На странице в Instagram она назвала топ-5 секретов, как не набрать лишнего за пасхальные дни.
Правила пищевого поведения в пасхальные дни или "как пережить микс со праздников без лишней нагрузки на поджелудочную и чувство вины?»
Правило 1
Если вы придерживались поста, то не бросайтесь в крайности. Постепенно вводите мясные блюда, дополняя двойной порцией свежих овощей. Не компенсируйте те ограничения, которые присутствовали в течение длительного времени, ударной дозой в ответ.
Правило 2
Если, согласно традициям вашей семьи, разговение приходится на ночное время, то не старайтесь попробовать все подряд и как можно больше. Лучший вариант – это белковые продукты без значительной обжарки с овощами. Добавьте кусочек сырого сала в компанию.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Правило 3
Помните, что праздничный стол - это не единственная локация, которая должна присутствовать в вашем поле зрения. Весна за окном, все цветет. Наслаждайтесь эстетикой вокруг!
Правило 4
Мера. Эти 4 буквы должны маячком светиться в вашем сознании. Не забывайте о водном режиме!
Правило 5
Кулич. Не важно, по какому рецепту он был приготовлен (классический, творожный, без глютена и др.). Употребляйте на здоровье, однако не заменяйте сдобой основные приемы, и старайтесь не включать в меню этот продукт в вечернее время.
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