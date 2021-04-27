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Вкусно и полезно: рецепт ПП-паски от тренера "Зважені та щасливі"

Новина українською → Вторник 27 апреля 2021 11:46
Вкусно и полезно: рецепт ПП-паски от тренера "Зважені та щасливі" Иллюстративное фото (pixabay.com)
Автор: Марина Настевич

Уже совсем скоро в Украине будут праздновать Пасху - в 2021 году она выпала на 2 мая. Обязательным атрибутом праздничного стола является ароматная паска - но что делать, если вы худеете или перешли на правильное питание? Не беда, ведь есть простой рецепт вкусной ПП-паски.

Как приготовить такую паску рассказала тренер "Зважені та щасливі", эксперт по похудению Марина Боржемская на своей странице в Instagram.

"Готовлю ее каждый год уже много лет. У меня получается 2 небольшие пасочки из данного количества ингредиентов", - отметила Боржемская.

Ингредиенты:

  • Кефир 150 мл
  • Яйца 3 шт
  • Мука овсяная 90 гр
  • Мука рисовая 80 гр
  • Мёд 1 ст.л. (или др. подсластителя)
  • Масло сливочное/кокосовое 20 гр
  • Цукаты, сухофрукты 60 гр
  • Разрыхлитель 1 ч.л.
  • Ванилин
  • Соль

Вкусно и полезно: рецепт ПП-паски от тренера &quot;Зважені та щасливі&quot;

Марина Боржеская предложила рецепт вкусной ПП-паски (instagram.com/insta_borzhemsky)

Приготовление:

Отделить яичные белки от желтков. Белки взбить до устойчивых пиков с щепоткой соли.

Смешать в отдельной ёмкости желтки с кефиром, медом, ванилью и растопленным маслом. Просеять в два этапа муку с разрыхлителем и хорошо перемешать. Добавить цукаты (у меня изюм и вишня), и постепенно ввести белки, аккуратно перемешивая.

В бумажные формочки для пасок выливаем тесто, наполняя их на 2/3.

Отправляем их в разогретую до 180* духовку на 50-60 мин. Готовность проверяем зубочисткой. Украшаем по желанию.

Ранее Ольга Сумская поделилась замечательным рецептом паски без дрожжей.

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