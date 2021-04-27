Вкусно и полезно: рецепт ПП-паски от тренера "Зважені та щасливі"

Уже совсем скоро в Украине будут праздновать Пасху - в 2021 году она выпала на 2 мая. Обязательным атрибутом праздничного стола является ароматная паска - но что делать, если вы худеете или перешли на правильное питание? Не беда, ведь есть простой рецепт вкусной ПП-паски.

Как приготовить такую паску рассказала тренер "Зважені та щасливі", эксперт по похудению Марина Боржемская на своей странице в Instagram .

"Готовлю ее каждый год уже много лет. У меня получается 2 небольшие пасочки из данного количества ингредиентов", - отметила Боржемская.

Ингредиенты:

Кефир 150 мл

Яйца 3 шт

Мука овсяная 90 гр

Мука рисовая 80 гр

Мёд 1 ст.л. (или др. подсластителя)

Масло сливочное/кокосовое 20 гр

Цукаты, сухофрукты 60 гр

Разрыхлитель 1 ч.л.

Ванилин

Соль

Марина Боржеская предложила рецепт вкусной ПП-паски (instagram.com/insta_borzhemsky)

Приготовление:

Отделить яичные белки от желтков. Белки взбить до устойчивых пиков с щепоткой соли.



Смешать в отдельной ёмкости желтки с кефиром, медом, ванилью и растопленным маслом. Просеять в два этапа муку с разрыхлителем и хорошо перемешать. Добавить цукаты (у меня изюм и вишня), и постепенно ввести белки, аккуратно перемешивая.



В бумажные формочки для пасок выливаем тесто, наполняя их на 2/3.



Отправляем их в разогретую до 180* духовку на 50-60 мин. Готовность проверяем зубочисткой. Украшаем по желанию.