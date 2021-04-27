Смачно і корисно: рецепт ПХ-паски від тренера "Зважені та щасливі"
Вже зовсім скоро в Україні святкуватимуть Великдень - у 2021 році він випав на 2 травня. Обов'язковим атрибутом святкового столу є ароматна паска - але що робити, якщо ви худнете або перейшли на правильне харчування? Не біда, адже є простий рецепт смачної ПХ-паски.
Як приготувати таку паску розповіла тренер "Зважені та щасливі", експерт зі схуднення Марина Боржемська на своїй сторінці в Instagram.
"Готую її щороку вже багато років. У мене виходить 2 невеликі пасочки з даної кількості інгредієнтів", - зазначила Боржемська.
Інгредієнти:
- Кефір 150 мл
- Яйця 3 шт
- Борошно вівсяне 90 гр
- Борошно рисове 80 гр
- Мед 1 ст. л. (або ін. підсолоджувача)
- Масло вершкове / кокосове 20 гр
- Цукати, сухофрукти 60 гр
- Розпушувач 1 ч. л.
- Ванілін
- Сіль
Марина Боржеська запропонувала рецепт смачної ПП-паски (instagram.com/insta_borzhemsky)
Приготування:
Відокремити яєчні білки від жовтків. Білки збити до стійких піків з дрібкою солі.
Змішати в окремій ємності жовтки з кефіром, медом, ваніллю і розтопленим маслом. Просіяти в два етапи борошно з розпушувачем і добре перемішати. Додати цукати (у мене родзинки і вишня), і поступово ввести білки, акуратно перемішуючи.
У паперові формочки для пасок виливаємо тісто, наповнюючи їх на 2/3.
Відправляємо їх в розігріту до 180* духовку на 50-60 хв. Готовність перевіряємо зубочисткою. Прикрашаємо за бажанням.
Раніше Ольга Сумська поділилася чудовим рецептом паски без дріжджів.