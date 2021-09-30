Вкусно и полезно: топ-5 здоровых завтраков от Марины Боржемской

Порой времени на завтраки не хватает, но его нужно находить всегда, поскольку правильное питание начинается именно с завтрака.

Известная тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская в своем Instagram сделала подборку вкусных и здоровых рецептов для доброго утра

Топ-5 полезных завтраков:

Цельнозерновой хлеб + индейка + огурец / моцарелла + помидор + базилик

Отличная альтернатива скучным бутербродам - сэндвич из цельнозернового хлеба с огурцом и филе индейки, либо с моцареллой, базиликом и помидором. Их, кстати, удобно брать с собой для перекусов.



Омлет с курицей с овощами

Достаточно смешать пару яиц с остатками куриной грудки или кусочками индейки и любыми овощами (стручковая фасоль, брокколи, шампиньоны или помидоры), посолить, разлить в силиконовые формочки для маффинов, поставить в духовку и уйти рисовать стрелки. Ни капли масла, между прочим.





Блинчики и оладьи из гречневой, овсяной или цельнозерновой муки

Сделать блинчики на воде или менее жирном молоке. Или однажды утром попробовать овсяные панкейки: перемолоть овсяные хлопья (50 г.) в муку, пюрировать половину не очень спелого банана, добавить 2 яйца, 1 чл какао-порошка и стевию или мед. Перемешать. Если густо - добавить молоко. Выпекать на хорошо прогретой антипригарной сковороде без масла, на небольшом огне.



Запеканка с грушей и соусом из свежих ягод - творог, яйцо, пара ложек муки, ваниль и немного сахара или стевии взбить, добавить нарезанную кубиками большую грушу и запекать в антипригарной форме до золотистой корочки. Можно попробовать растянуть на несколько завтраков, хотя это слишком вкусно.



Стакан воды или зеленый чай с ложкой меда и немного орехов

Такой перекус всегда будет в тему. Если вы не знаете, что себе приготовить, чай и орехи – отличный вариант всегда.

Иллюстративное фото (pexels.com)