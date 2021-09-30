Смачно і корисно: топ-5 здорових сніданків від Марини Боржемської

Часом часу на сніданки не вистачає, але його потрібно знаходити завжди, оскільки правильне харчування починається саме зі сніданку.

Відома тренер і експерт зі схуднення Марина Боржемська у своєму Instagram зробила добірку смачних і здорових рецептів для доброго ранку

Топ-5 корисних сніданків:

Цільнозерновий хліб + індичка + огірок/моцарелла + помідор + базилік

Відмінна альтернатива нудним бутербродам - сендвіч з цільнозернового хліба з огірком і філе індички, або з моцарелою, базиліком і помідором. Їх, до речі, зручно брати з собою для перекусів.



Омлет з куркою з овочами

Досить змішати пару яєць із залишками курячої грудки або шматочками індички і будь-якими овочами (стручкова квасоля, брокколі, печериці або помідори), посолити, розлити в силіконові формочки для маффінів, поставити в духовку і піти малювати стрілки. Ні краплі олії, між іншим.





Млинці і оладки з гречаного, вівсяного або цільнозернового борошна

Зробити млинці на воді або менш жирному молоці. Або одного ранку спробувати вівсяні панкейки: перемолоти вівсяні пластівці (50 г.) в борошно, пюрировати половину не дуже стиглого банана, додати 2 яйця, 1 чл какао-порошку і стевію або мед. Перемішати. Якщо густо - додати молоко. Випікати на добре прогрітій антипригарній сковороді без масла, на невеликому вогні.



Запіканка з грушею і соусом зі свіжих ягід - сир, яйце, пара ложок борошна, ваніль і трохи цукру або стевії збити, додати нарізану кубиками велику грушу і запікати в антипригарній формі до золотистої скоринки. Можна спробувати розтягнути на кілька сніданків, хоча це занадто смачно.



Стакан води або зелений чай з ложкою меду і трохи горіхів

Такий перекус завжди буде в тему. Якщо ви не знаєте, що собі приготувати, чай і горіхи – відмінний варіант завжди.

Ілюстративне фото (pexels.com)