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Вкусные фучки: старинный рецепт простого и полезного украинского блюда

Новина українською →
Суббота 02 апреля 2022 13:20
Вкусные фучки: старинный рецепт простого и полезного украинского блюда Держите рецепт фучков - котлеток из квашеной капусты (скриншот из видео)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинская кухня вкусная и полезная. Была такой всегда и остается сейчас. При этом, многие блюда можно приготовить, не прилагая каких-то сверхусилий. Одно из них - традиционное блюдо лемков, которое называется фучки.

Рецептом вкусных и полезных фучков поделилась известная кулинарная блогер Наталья Машика в своем YouTube.

Вкусные фучки: старинный рецепт простого и полезного украинского блюда

Фучки (фото: instagram.com/nataliya_mashika)

Фучки, по сути, напоминают котлетки с квашеной капустой.

"Вы, наверное, никогда этого не пробовали, поэтому самое время сделать что-то новое и узнать больше об украинской кухне", - комментирует Наталья.

Ингредиенты

Для приготовления блюда вам понадобятся ингредиенты, которые, скорее всего, есть на кухне у каждого:

  • 1 стакан муки
  • 1/2 чайной ложки сахара
  • 1/3 чайной ложки пищевой соды
  • соль, черный перец и тмин по вкусу
  • 3 больших яйца
  • 250 мл молока
  • 1 крупная измельченная луковица
  • 1 стакан квашеной капусты

Вкусные фучки: старинный рецепт простого и полезного украинского блюда

Приготовление

Все, что вам нужно сделать, это смешать все ингредиенты в миске, а затем обжарить сформированные котлетки (оладушки) с обеих сторон до румяности на сковороде на среднем огне.

Вкусные фучки: старинный рецепт простого и полезного украинского блюда

Вкусные фучки: старинный рецепт простого и полезного украинского блюда

Важно! Не забудьте отжать квашеную капусту и порезать меленько перед тем, как добавить ее в миску.

Если же ваша смесь слишком водянистая, вы можете добавить еще немного муки, а если наоборот - слишком густая - добавьте больше молока.

Фучки можно есть со сметаной, грибным соусом или украинским сыром - брынзой. Подойдет также фета.

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