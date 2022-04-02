Вкусные фучки: старинный рецепт простого и полезного украинского блюда
Украинская кухня вкусная и полезная. Была такой всегда и остается сейчас. При этом, многие блюда можно приготовить, не прилагая каких-то сверхусилий. Одно из них - традиционное блюдо лемков, которое называется фучки.
Рецептом вкусных и полезных фучков поделилась известная кулинарная блогер Наталья Машика в своем YouTube.
Фучки (фото: instagram.com/nataliya_mashika)
Фучки, по сути, напоминают котлетки с квашеной капустой.
"Вы, наверное, никогда этого не пробовали, поэтому самое время сделать что-то новое и узнать больше об украинской кухне", - комментирует Наталья.
Ингредиенты
Для приготовления блюда вам понадобятся ингредиенты, которые, скорее всего, есть на кухне у каждого:
- 1 стакан муки
- 1/2 чайной ложки сахара
- 1/3 чайной ложки пищевой соды
- соль, черный перец и тмин по вкусу
- 3 больших яйца
- 250 мл молока
- 1 крупная измельченная луковица
- 1 стакан квашеной капусты
Приготовление
Все, что вам нужно сделать, это смешать все ингредиенты в миске, а затем обжарить сформированные котлетки (оладушки) с обеих сторон до румяности на сковороде на среднем огне.
Важно! Не забудьте отжать квашеную капусту и порезать меленько перед тем, как добавить ее в миску.
Если же ваша смесь слишком водянистая, вы можете добавить еще немного муки, а если наоборот - слишком густая - добавьте больше молока.
Фучки можно есть со сметаной, грибным соусом или украинским сыром - брынзой. Подойдет также фета.
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