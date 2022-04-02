Смачнезні фучки: старовинний рецепт простої і корисної української страви
Українська кухня смачна і корисна. Була такою зажди і лишається зараз. При цьому, багато страв можна приготувати, не докладаючи якихось надзусиль. Одна з них - традиційне блюдо лемків, яке має назву фучки.
Рецептом смачних і корисних фучків поділилася відома кулінарна блогерка Наталія Машика у своєму YouTube.
Фучки (фото: instagram.com/nataliya_mashika)
Фучки, по суті, нагадують котлетки з квашеною капустою.
"Ви, мабуть, ніколи цього не пробували, тож саме час зробити щось нове та дізнатися більше про українську кухню", - коментує Наталія.
Інгредієнти
Для приготування фучків вам знадобляться інгредієнти, які, швидше за все, є на кухні у кожного:
- 1 склянка борошна
- 1/2 чайної ложки цукру
- 1/3 чайної ложки харчової соди
- сіль, чорний перець і кмин за смаком
- 3 великих яйця
- 250 мл молока
- 1 велика подрібнена цибулина
- 1 склянка квашеної капусти
Приготування
Все, що вам потрібно зробити, це змішати всі інгредієнти в мисці, а потім обсмажити сформовані котлетки з обох сторін до рум’яності на сковороді на середньому вогні.
Важливо! Не забудьте віджати квашену капусту і порізати дрібненько перед тим, як додати її в миску.
Якщо ж ваша суміш занадто водяниста, ви можете додати ще трохи борошна, а якщо навпаки - занадто густа - додайте більше молока.
Фучки можна їсти зі сметаною, грибним соусом або українським сиром - бринзою. Підійде також фета.
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