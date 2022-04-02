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Смачнезні фучки: старовинний рецепт простої і корисної української страви

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Субота 02 квітня 2022 13:20
Смачнезні фучки: старовинний рецепт простої і корисної української страви Тримайте рецепт фучків - котлеток з квашеної капусти (скриншот з відео)
Автор: Дмитрий Войналович

Українська кухня смачна і корисна. Була такою зажди і лишається зараз. При цьому, багато страв можна приготувати, не докладаючи якихось надзусиль. Одна з них - традиційне блюдо лемків, яке має назву фучки.

Рецептом смачних і корисних фучків поділилася відома кулінарна блогерка Наталія Машика у своєму YouTube.

Смачнезні фучки: старовинний рецепт простої і корисної української страви

Фучки (фото: instagram.com/nataliya_mashika)

Фучки, по суті, нагадують котлетки з квашеною капустою.

"Ви, мабуть, ніколи цього не пробували, тож саме час зробити щось нове та дізнатися більше про українську кухню", - коментує Наталія.

Інгредієнти

Для приготування фучків вам знадобляться інгредієнти, які, швидше за все, є на кухні у кожного:

  • 1 склянка борошна
  • 1/2 чайної ложки цукру
  • 1/3 чайної ложки харчової соди
  • сіль, чорний перець і кмин за смаком
  • 3 великих яйця
  • 250 мл молока
  • 1 велика подрібнена цибулина
  • 1 склянка квашеної капусти

Смачнезні фучки: старовинний рецепт простої і корисної української страви

Приготування

Все, що вам потрібно зробити, це змішати всі інгредієнти в мисці, а потім обсмажити сформовані котлетки з обох сторін до рум’яності на сковороді на середньому вогні.

Смачнезні фучки: старовинний рецепт простої і корисної української страви

Смачнезні фучки: старовинний рецепт простої і корисної української страви

Важливо! Не забудьте віджати квашену капусту і порізати дрібненько перед тим, як додати її в миску.

Якщо ж ваша суміш занадто водяниста, ви можете додати ще трохи борошна, а якщо навпаки - занадто густа - додайте більше молока.

Фучки можна їсти зі сметаною, грибним соусом або українським сиром - бринзою. Підійде також фета.

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