Вкусный клубничный джем с минимумом сахара: Ольга Сумская поделилась рецептом

Даже в это нелегкое время многие украинские женщины стараются хозяйничать. Июнь - пора клубники, и кроме множества других вариантов из нее можно сделать ароматный джем.

Рецептом клубничного джема без загустителей и с минимум сахара поделилась в своем Instagram актриса Ольга Сумская.

Звезда показала весь процесс на видео и отметила, что у нее получился очень густой, яркий, невероятно ароматный и вкусный джем.

Ингредиенты:

Клубники - 1кг,

Сахар - 200гр,

Сок лимона - половинка (или лимонная кислота чайную ложку на кило),

Апельсин - две дольки с кожурой

Ольга готовила из 1,5 кг ягод, стакан сахара - получилось 5 баночек по 100 гр.

Процесс приготовления:

Промыли хорошо клубнику, почистили, порезали кусочками (не перетираете!), добавили сахар, перемешали, пусть пустит сок (полчаса постоит).

Далее выжимаете сок лимона (это чтобы джем не потерял цвет), две дольки апельсина порезать мелко, добавить к клубнике.

Начинаем варить на большом огне. Не отходим от плиты в течение получаса, постоянно помешиваем! Это главное условие.



Регулируем огонь от большого к среднему. Варите в очень глубокой кастрюле, потому что в процессе варки оно стреляет горячими каплями. Поэтому, если у вас 3-4 кг ягод, варите в ведре!

Главный секрет джема: не снимаем пенку, варим с ней! Это и есть естественный загуститель️. На видео видно, как в процессе варки влага испаряется вдвое. Через 25-30 мин. пенка выварится сама и джем готов!

Разливаем по стерильным банкам горячим, закручиваем крышками (кипятком обработать!), переворачиваем закрученные верхом к низу, пусть стоят до утра.

Джем можно намазывать на хлеб, добавлять к блинам! Это очень вкусно, а главное - минимум сахара и очень красивый цвет.