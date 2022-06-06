Смачний полуничний джем з мінімумом цукру: Ольга Сумська поділилася рецептом

Навіть у цей нелегкий час багато українських жінок намагаються господарювати. Червень - пора полуниці, і крім безлічі інших варіантів з неї можна зробити ароматний джем.

Рецептом полуничного джему без загусників і з мінімум цукру поділилася в своєму Instagram актриса Ольга Сумська.

Зірка показала весь процес на відео і зазначила, що у неї вийшов дуже густий, яскравий, неймовірно ароматний і смачний джем.

Інгредієнти:

Полуниці - 1кг,

Цукор - 200гр,

Сік лимона - половинка (або лимонна кислота чайну ложку на кіло),

Апельсин - дві часточки з шкіркою

Ольга готувала з 1,5 кг ягід, стакан цукру - вийшло 5 баночок по 100 гр.

Процес приготування:

Промили добре полуницю, почистили, порізали шматочками (не перетираєте!), додали цукор, перемішали, нехай пустить сік (півгодини постоїть).

Далі вичавлюєте сік лимона (це щоб джем не втратив колір), дві часточки апельсина порізати дрібно, додати до полуниці.

Починаємо варити на великому вогні. Не відходимо від плити протягом півгодини, постійно помішуємо! Це головна умова.



Регулюємо вогонь від великого до середнього. Варіть в дуже глибокій каструлі, тому що в процесі варіння воно стріляє гарячими краплями. Тому, якщо у вас 3-4 кг ягід, варіть у відрі!

Головний секрет джему: не знімаємо пінку, варимо з нею! Це і є природний загусник. На відео видно, як в процесі варіння волога випаровується вдвічі. Через 25-30 хв. пінка вивариться сама і джем готовий!

Розливаємо по стерильним банкам гарячим, закручуємо кришками (окропом обробити!), перевертаємо закручені верхом до низу, нехай стоять до ранку.

Джем можна намазувати на хліб, додавати до млинців! Це дуже смачно, а головне - мінімум цукру і дуже гарний колір.