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Вкусный плов с креветками: рецепт праздничного ужина от украинской топ-модели

Автор: Lite

Хотите побаловать себя вкусным и необычным ужином, но так, чтобы не стоять весь вечер у плиты? Легко! Просто сохраните рецепт плова с креветками от участницы реалити Нового канала "Супер Топ-модель по-украински" Анны Сулимы.

Этим рецептом девушка поделилась на сайте Нового канала.

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"Недавно мы с Августом (жених Анны - Ред.) отмечали годовщину. В честь праздника я решила приготовить плов с креветками. Получилось очень вкусно, так что с радостью делюсь рецептом самого необычного плова", - говорит девушка и добавляет: блюдо отлично подходит на гарнир к стейкам из лосося.

Ингредиенты:

  • рис - 1,5 стакана
  • креветки - 500 г
  • лук - 1-2 шт.
  • морковь - 2 шт.
  • чеснок - 2-3 зубчика
  • растительное масло для жарки
  • соль, перец, специи по вкусу

Как готовить плов с креветками

Сначала отварите креветки в соленой воде и очистите их.

Почистите и мелко нарежьте лук, обжарьте его на сковороде с хорошо разогретым растительным маслом.

Нарежьте морковь тонкой соломкой или натрите на крупной терке. Добавьте на сковороду к луку и жарьте до золотистой корочки.

Промойте и обсушите рис, добавьте его к луку и морковке. Хорошо перемешайте, добавьте мелко нарезанный чеснок, соль, перец и специи по вкусу. Влейте три стакана воды (можно взять ту, в которой варились креветки), закройте крышкой и томите на медленном огне, пока жидкость полностью не впитается.

Нарежьте креветки и обжарьте их в небольшом количестве растительного масла.

Перемешайте креветки с рисом и овощами - ваш плов готов. Приятного аппетита!

Аня знает толк в еде (фото: instagram.com/anna_sulima)

Держите также рецепт нереально вкусного морковного пирога от известного телекулинара.

Ранее мы писали, что известный видеоблогер провел эксперимент с картофельной диетой, которую применял на протяжении семи дней.

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