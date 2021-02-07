Вкусный плов с креветками: рецепт праздничного ужина от украинской топ-модели

"Недавно мы с Августом (жених Анны - Ред.) отмечали годовщину. В честь праздника я решила приготовить плов с креветками. Получилось очень вкусно, так что с радостью делюсь рецептом самого необычного плова", - говорит девушка и добавляет: блюдо отлично подходит на гарнир к стейкам из лосося.

Ингредиенты:

рис - 1,5 стакана

креветки - 500 г

лук - 1-2 шт.

морковь - 2 шт.

чеснок - 2-3 зубчика

растительное масло для жарки

соль, перец, специи по вкусу

Как готовить плов с креветками

Сначала отварите креветки в соленой воде и очистите их.

Почистите и мелко нарежьте лук, обжарьте его на сковороде с хорошо разогретым растительным маслом.

Нарежьте морковь тонкой соломкой или натрите на крупной терке. Добавьте на сковороду к луку и жарьте до золотистой корочки.

Промойте и обсушите рис, добавьте его к луку и морковке. Хорошо перемешайте, добавьте мелко нарезанный чеснок, соль, перец и специи по вкусу. Влейте три стакана воды (можно взять ту, в которой варились креветки), закройте крышкой и томите на медленном огне, пока жидкость полностью не впитается.

Нарежьте креветки и обжарьте их в небольшом количестве растительного масла.

Перемешайте креветки с рисом и овощами - ваш плов готов. Приятного аппетита!