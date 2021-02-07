Вкусный плов с креветками: рецепт праздничного ужина от украинской топ-модели

Хотите побаловать себя вкусным и необычным ужином, но так, чтобы не стоять весь вечер у плиты? Легко! Просто сохраните рецепт плова с креветками от участницы реалити Нового канала "Супер Топ-модель по-украински" Анны Сулимы.
Этим рецептом девушка поделилась на сайте Нового канала.
"Недавно мы с Августом (жених Анны - Ред.) отмечали годовщину. В честь праздника я решила приготовить плов с креветками. Получилось очень вкусно, так что с радостью делюсь рецептом самого необычного плова", - говорит девушка и добавляет: блюдо отлично подходит на гарнир к стейкам из лосося.
Ингредиенты:
Сначала отварите креветки в соленой воде и очистите их.
Почистите и мелко нарежьте лук, обжарьте его на сковороде с хорошо разогретым растительным маслом.
Нарежьте морковь тонкой соломкой или натрите на крупной терке. Добавьте на сковороду к луку и жарьте до золотистой корочки.
Промойте и обсушите рис, добавьте его к луку и морковке. Хорошо перемешайте, добавьте мелко нарезанный чеснок, соль, перец и специи по вкусу. Влейте три стакана воды (можно взять ту, в которой варились креветки), закройте крышкой и томите на медленном огне, пока жидкость полностью не впитается.
Нарежьте креветки и обжарьте их в небольшом количестве растительного масла.
Перемешайте креветки с рисом и овощами - ваш плов готов. Приятного аппетита!
Аня знает толк в еде (фото: instagram.com/anna_sulima)
Держите также рецепт нереально вкусного морковного пирога от известного телекулинара.
Ранее мы писали, что известный видеоблогер провел эксперимент с картофельной диетой, которую применял на протяжении семи дней.