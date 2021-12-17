Восполняем дефицит: топ-7 продуктов, богатых железом

"Тихая пандемия" - так ученые называют железодефицит. Статистика шокирует: у каждой 5-й женщины в мире наблюдается дефицит железа. Главная функция железа - доставка кислорода к органам, регулировка дыхания, метаболизм.
Нутрициолог Светлана Никитчук рассказала в Instagram о причинах такой ситуации и назвала список продуктов, богатых железом.
Также железо влияет на уровень энергии, концентрацию внимания, процессы ЖКТ, иммунную систему. При железодефиците ткани и мышцы не получают достаточный объем кислорода, что приводит к анемии.
⠀
Причины:
⠀
Признаки нехватки железа:
⠀
⠀
Посчитайте, на сколько пунктов ответили "да". Заметили у себя более 3-4 признаков – повод проверить уровень железа.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Как не доводить до патового состояния - сбалансированное питание, физическая активность, прогулки на свежем воздухе, отказ от курения.
Продукты, богатые железом:
⠀
Моллюски (устрицы, мидии, креветки). В 100 гр устриц 3 мг железа - 17% суточной потребности. Моллюски низкокалорийные, в них много белка, повышают уровень «хорошего» холестерина, который предотвращает болезни сердца.
⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)
Субпродукты (печень, почки, сердце, желудки). По содержанию полезных веществ субпродукты часто превосходят мясо. Например, чтобы получить 36% дневной нормы железа и восполнить суточную потребность в витамине A, достаточно съесть всего 100 г говяжьей печени.
⠀
Красное мясо. Чем темнее мясо, тем больше железа. 100 гр котлеты из говяжьего фарша на пару содержит 2,7 мг железа – 15% суточной потребности. В 100 г индейки всего 0,7 мг.
⠀
Шпинат – кладезь полезных веществ. 100 г продукта восполняют 15% суточной нормы железа. Оно хорошо усваивается из-за высокой концентрации витамина C.
⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)
Бобовые (нут, горох, чечевица, фасоль, соя). 100 гр вареной чечевицы содержит 3,3 мг железа.
⠀
Тыквенные семечки. 13 мг железа на 100 гр. Но семечки очень питательны. Чтобы повысить уровень железа и не набрать лишние кг, добавьте горсть семечек в салат, кашу или суп.
⠀
Брокколи. Чтобы получить максимум пользы, варите брокколи на пару не дольше 5 минут. Это сохранит витамин C.
⠀
Животное железо усваивается на 15-30%, а растительное всего на 3-5%. Железо эффективно всасывается вместе с витамином С: мясные блюда лучше сочетать с овощами, богатыми этим витамином (цветная капуста, перец, томаты, шпинат, квашеная капуста).
⠀
Что препятствует усвоению железа:
⠀
Кальций. Молочные продукты не друзья. Например, гречневая каша с молоком, печень, мясо в сметане, свекольный салат со сметаной.
⠀
Фитиновая кислота, которая содержится в бобовых. Перед готовкой их надо вымочить.
⠀
Чай, кофе также блокирует всасывание железа - не запиваем "железную" еду. Замените на морсы, отвары.
⠀
БАДы тоже поднимают уровень железа. НО: какие и дозировка только после диагностики и консультации специалиста.
Напомним, ранее нутрициолог рассказала, как избежать проблем с печенью.