Врач назвала 10 продуктов, которые помогут держать уровень инсулина под контролем
Держать уровень глюкозы и инсулина под контролем возможно при помощи "правильных" продуктов.
Об этом рассказала врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Telegram-канале.
Она дала список простих продуктов, который поможет правильно составить рацион, чтобы держать уровень глюкозы и инсулина под контролем.
Авокадо (фото: pexels.com)
Топ-10 продуктов, чтобы держать уровень глюкозы и инсулина под контролем
- Яйца
Имеют мягкий желчегонный эффект, содержат большое количество антиоксидантов: селен, лютеин, зеаксантин, много полезных ненасыщенных жиров. Это полный комплекс незаменимых аминокислот, который усваивается на 95%. Они богаты лецитином, который укрепляет память и работу ума, восстанавливает мембраны клеток, улучшают состояние нервной системы, дают насыщение и энергию.
- Авокадо
Это антиоксидант, который содержит очень много калия, витамина В, PP, C, олеиновую кислоту.
- Рыба: щука, палтус, семга, треска
Высокое содержание Омега-3, рыба восполняет дефицит В12, который приводит к быстрой утомляемости.
- Шпинат
Это нерастворимая клетчатка, природный сорбент, а также пища для полезной микрофлоры кишечника - работает на иммунитет, богат витамином С, обладает онкопротективным действием, помогает в борьбе с лишним весом.
Все виды капусты (фото: pexels.com)
- Капуста: все виды
Содержат серосодержащие метаболиты, которые при расщеплении микробами способствуют снижению хронического воспаления и риска онкопатологий.
- Сельдерей
Снижает давление, выводит из организма избыток жидкости и мочевой кислоты, снимает отеки, укрепляет сердечную мышцу.
- Индейка
Она богата белками, содержит много фосфора, селена.
- Сливочное масло
Содержит около 15% средне- и короткоцепочечных жирных кислот, хорошо усваивается, увеличивает уровень энергии и надолго насыщает, источник витамина А, Д, Е, РР, В2, В1, фосфора, кальция и селена.
- Субпродукты: говяжья печень, сердце, язык говяжий или бараний
Это доступный источник белков, жиров, а также триптофана, который очень важен для глубокого здорового сна.
- Имбирь
Повышает иммунитет, выводит токсины, избавляет от головной боли.
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