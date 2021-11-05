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Врач назвала 10 продуктов, которые помогут держать уровень инсулина под контролем

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Пятница 05 ноября 2021 20:09
Врач назвала 10 продуктов, которые помогут держать уровень инсулина под контролем Уровень глюкозы при инсулинорезистентности (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Держать уровень глюкозы и инсулина под контролем возможно при помощи "правильных" продуктов.

Об этом рассказала врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Telegram-канале.

Она дала список простих продуктов, который поможет правильно составить рацион, чтобы держать уровень глюкозы и инсулина под контролем.

Врач назвала 10 продуктов, которые помогут держать уровень инсулина под контролемАвокадо (фото: pexels.com)

Топ-10 продуктов, чтобы держать уровень глюкозы и инсулина под контролем

  • Яйца

Имеют мягкий желчегонный эффект, содержат большое количество антиоксидантов: селен, лютеин, зеаксантин, много полезных ненасыщенных жиров. Это полный комплекс незаменимых аминокислот, который усваивается на 95%. Они богаты лецитином, который укрепляет память и работу ума, восстанавливает мембраны клеток, улучшают состояние нервной системы, дают насыщение и энергию.

  • Авокадо

Это антиоксидант, который содержит очень много калия, витамина В, PP, C, олеиновую кислоту.

  • Рыба: щука, палтус, семга, треска

Высокое содержание Омега-3, рыба восполняет дефицит В12, который приводит к быстрой утомляемости.

  • Шпинат

Это нерастворимая клетчатка, природный сорбент, а также пища для полезной микрофлоры кишечника - работает на иммунитет, богат витамином С, обладает онкопротективным действием, помогает в борьбе с лишним весом.

Врач назвала 10 продуктов, которые помогут держать уровень инсулина под контролем Все виды капусты (фото: pexels.com)

  • Капуста: все виды

Содержат серосодержащие метаболиты, которые при расщеплении микробами способствуют снижению хронического воспаления и риска онкопатологий.

  • Сельдерей

Снижает давление, выводит из организма избыток жидкости и мочевой кислоты, снимает отеки, укрепляет сердечную мышцу.

  • Индейка

Она богата белками, содержит много фосфора, селена.

  • Сливочное масло

Содержит около 15% средне- и короткоцепочечных жирных кислот, хорошо усваивается, увеличивает уровень энергии и надолго насыщает, источник витамина А, Д, Е, РР, В2, В1, фосфора, кальция и селена.

  • Субпродукты: говяжья печень, сердце, язык говяжий или бараний

Это доступный источник белков, жиров, а также триптофана, который очень важен для глубокого здорового сна.

  • Имбирь

Повышает иммунитет, выводит токсины, избавляет от головной боли.

Раньше нутрициолог назвала топ-10 натуральных средств, которые помогают при коронавирусе.

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