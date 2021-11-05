Лікар назвала 10 продуктів, які допоможуть тримати рівень інсуліну під контролем

Тримати рівень глюкози та інсуліну під контролем можливо за допомогою "правильних" продуктів.

Вона дала список простих продуктів, який допоможе правильно скласти раціон, щоб тримати рівень глюкози та інсуліну під контролем.

Про це розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Telegram-каналі.

Авокадо і компанія (фото: pexels.com)

Топ-10 продуктів, щоб тримати рівень глюкози та інсуліну під контролем

Яйця

Мають м'який жовчогінний ефект, містять велику кількість антиоксидантів: селен, лютеїн, зеаксантин, багато корисних ненасичених жирів. Це повний комплекс незамінних амінокислот, який засвоюється на 95%. Вони багаті лецитином, який зміцнює пам'ять і роботу розуму, відновлює мембрани клітин, покращує стан нервової системи, дає насичення і енергію.

Авокадо

Це антиоксидант, який містить дуже багато калію, вітаміну В, PP, C, олеїнову кислоту.

Риба: щука, палтус, сьомга, тріска

Високий вміст Омега-3, риба заповнює дефіцит В12, який призводить до швидкої стомлюваності.

Шпинат

Це нерозчинна клітковина, природний сорбент, а також їжа для корисної мікрофлори кишечника - працює на імунітет, багатий вітаміном С, володіє онкопротективним дією, допомагає в боротьбі із зайвою вагою.

Всі види капусти (фото: pexels.com)

Капуста: всі види

Містять сірковмісні метаболіти, які при розщепленні мікробами сприяють зниженню хронічного запалення і ризику онкопатологій.

Селера

Знижує тиск, виводить з організму надлишок рідини і сечової кислоти, знімає набряки, зміцнює серцевий м'яз.

Індичка

Вона багата білками, містить багато фосфору, селену.

Вершкове масло

Містить близько 15% середньо - і коротколанцюгових жирних кислот, добре засвоюється, збільшує рівень енергії і надовго насичує, джерело вітаміну А, Д, Е, РР, В2, В1, фосфору, кальцію і селену.

Субпродукти: яловича печінка, серце, язик яловичий або баранячий

Це доступне джерело білків, жирів, а також триптофану, який дуже важливий для глибокого здорового сну.

Імбир

Підвищує імунітет, виводить токсини, позбавляє від головного болю.