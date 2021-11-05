Лікар назвала 10 продуктів, які допоможуть тримати рівень інсуліну під контролем
Тримати рівень глюкози та інсуліну під контролем можливо за допомогою "правильних" продуктів.
Про це розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Telegram-каналі.
Вона дала список простих продуктів, який допоможе правильно скласти раціон, щоб тримати рівень глюкози та інсуліну під контролем.
Авокадо і компанія (фото: pexels.com)
Топ-10 продуктів, щоб тримати рівень глюкози та інсуліну під контролем
- Яйця
Мають м'який жовчогінний ефект, містять велику кількість антиоксидантів: селен, лютеїн, зеаксантин, багато корисних ненасичених жирів. Це повний комплекс незамінних амінокислот, який засвоюється на 95%. Вони багаті лецитином, який зміцнює пам'ять і роботу розуму, відновлює мембрани клітин, покращує стан нервової системи, дає насичення і енергію.
- Авокадо
Це антиоксидант, який містить дуже багато калію, вітаміну В, PP, C, олеїнову кислоту.
- Риба: щука, палтус, сьомга, тріска
Високий вміст Омега-3, риба заповнює дефіцит В12, який призводить до швидкої стомлюваності.
- Шпинат
Це нерозчинна клітковина, природний сорбент, а також їжа для корисної мікрофлори кишечника - працює на імунітет, багатий вітаміном С, володіє онкопротективним дією, допомагає в боротьбі із зайвою вагою.
Всі види капусти (фото: pexels.com)
- Капуста: всі види
Містять сірковмісні метаболіти, які при розщепленні мікробами сприяють зниженню хронічного запалення і ризику онкопатологій.
- Селера
Знижує тиск, виводить з організму надлишок рідини і сечової кислоти, знімає набряки, зміцнює серцевий м'яз.
- Індичка
Вона багата білками, містить багато фосфору, селену.
- Вершкове масло
Містить близько 15% середньо - і коротколанцюгових жирних кислот, добре засвоюється, збільшує рівень енергії і надовго насичує, джерело вітаміну А, Д, Е, РР, В2, В1, фосфору, кальцію і селену.
- Субпродукти: яловича печінка, серце, язик яловичий або баранячий
Це доступне джерело білків, жирів, а також триптофану, який дуже важливий для глибокого здорового сну.
- Імбир
Підвищує імунітет, виводить токсини, позбавляє від головного болю.
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