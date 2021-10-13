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Враг или союзник? Нутрициолог рассказала, можно ли пить кофе при похудении

Новина українською →
Среда 13 октября 2021 14:32
Враг или союзник? Нутрициолог рассказала, можно ли пить кофе при похудении Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Можно ли пить кофе при похудении? - этот вопрос волнует многих желающих сбросить лишние килограммы, но не представляющих свое утро без ароматного напитка. Так полезен кофе или вреден? Как он влияет на вес и аппетит?

Ответы на эти вопросы дала на своей странице в Instagram нутрициолог Надежда Пахирко.

Исследования ученых выявили, что, выпивая кофе, у человека повышается уровень гормона окситоцина. Он имеет свойство притуплять аппетит. Поэтому пара чашек кофе в день поможет съедать меньше.

Кофе в небольших количествах положительно сказывается на настроении. Однако, если превысить норму, то можно получить обратный эффект - вплоть до психоза. Так что во всем нужна мера.

Кофе содержит много антиоксидантов, которые положительно влияют на продолжительность жизни, что также доказано исследованиями.

Враг или союзник? Нутрициолог рассказала, можно ли пить кофе при похудении
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Кофе хороший абсорбент, т.е. имеет впитывающие свойства. Есть миф о том, что кофе имеет жиросжигающий эффект, т.е. абсорбирует жир из пищи. Но, к сожалению, калории останутся при вас. А вот витаминов кофе вас лишить может запросто. Поэтому кофе и пищу лучше не совмещать. Пейте кофе в перерывах между едой.

У кофе есть еще одна неприятная особенность - он обладает мочегонным эффектом. А при снижении веса вода необходима организму. Обезвоживание приводит к задержке жидкости в организме (отекам), замедлению обменных процессов, и как следствие, к замедлению снижения веса. Поэтому запиваем кофе большим количеством воды.

Враг или союзник? Нутрициолог рассказала, можно ли пить кофе при похудении
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Кофеин вызывает привыкание. В итоге без своей дозы человек начинает чувствовать себя угнетенным, ослабленным. Это приводит к увеличению суточной нормы напитка.

Правила употребления кофе:

  • Чтобы не допускать зависимости и брать от кофе только лучшее, не превышайте норму кофеина в день.
  • По данным канадских учёных, суточная норма кофеина для взрослых женщин и мужчин – 400 мг, что примерно соответствует 3-4 чашкам.
  • Вывод: если вы взрослый и здоровый человек, то пара чашек хорошего кофе в день не принесет вам никакого вреда, при условии, что вы запиваете кофе водой дополнительно к своей норме. И не пейте его натощак!

Напомним, ранее диетолог рассказала, как питаться осенью, чтобы не поправиться.

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