Враг или союзник? Нутрициолог рассказала, можно ли пить кофе при похудении
Можно ли пить кофе при похудении? - этот вопрос волнует многих желающих сбросить лишние килограммы, но не представляющих свое утро без ароматного напитка. Так полезен кофе или вреден? Как он влияет на вес и аппетит?
Ответы на эти вопросы дала на своей странице в Instagram нутрициолог Надежда Пахирко.
Исследования ученых выявили, что, выпивая кофе, у человека повышается уровень гормона окситоцина. Он имеет свойство притуплять аппетит. Поэтому пара чашек кофе в день поможет съедать меньше.
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Кофе в небольших количествах положительно сказывается на настроении. Однако, если превысить норму, то можно получить обратный эффект - вплоть до психоза. Так что во всем нужна мера.
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Кофе содержит много антиоксидантов, которые положительно влияют на продолжительность жизни, что также доказано исследованиями.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀
Кофе хороший абсорбент, т.е. имеет впитывающие свойства. Есть миф о том, что кофе имеет жиросжигающий эффект, т.е. абсорбирует жир из пищи. Но, к сожалению, калории останутся при вас. А вот витаминов кофе вас лишить может запросто. Поэтому кофе и пищу лучше не совмещать. Пейте кофе в перерывах между едой.
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У кофе есть еще одна неприятная особенность - он обладает мочегонным эффектом. А при снижении веса вода необходима организму. Обезвоживание приводит к задержке жидкости в организме (отекам), замедлению обменных процессов, и как следствие, к замедлению снижения веса. Поэтому запиваем кофе большим количеством воды.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Кофеин вызывает привыкание. В итоге без своей дозы человек начинает чувствовать себя угнетенным, ослабленным. Это приводит к увеличению суточной нормы напитка.
Правила употребления кофе:
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- Чтобы не допускать зависимости и брать от кофе только лучшее, не превышайте норму кофеина в день.
- По данным канадских учёных, суточная норма кофеина для взрослых женщин и мужчин – 400 мг, что примерно соответствует 3-4 чашкам.
- Вывод: если вы взрослый и здоровый человек, то пара чашек хорошего кофе в день не принесет вам никакого вреда, при условии, что вы запиваете кофе водой дополнительно к своей норме. И не пейте его натощак!
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