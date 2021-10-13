Ворог чи союзник? Нутриціолог розповіла, чи можна пити каву при схудненні

Чи можна пити каву при схудненні? - це питання хвилює багатьох бажаючих скинути зайві кілограми, які не уявляють свій ранок без ароматного напою. Так корисна кава чи шкідлива? Як вона впливає на вагу і апетит?

Дослідження вчених виявили, що, випиваючи каву, у людини підвищується рівень гормону окситоцину. Він має властивість притупляти апетит. Тому пара чашок кави в день допоможе з'їдати менше.

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Кава в невеликих кількостях позитивно позначається на настрої. Однак, якщо перевищити норму, то можна отримати зворотний ефект - аж до психозу. Так що у всьому потрібна міра.

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Кава містить багато антиоксидантів, які позитивно впливають на тривалість життя, що також доведено дослідженнями.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Кава хороший абсорбент, тобто має вбираючі властивості. Є міф про те, що кава має жироспалювальний ефект, тобто абсорбує жир з їжі. Але, на жаль, калорії залишаться при вас. А ось вітамінів кави вас позбавити може запросто. Тому каву і їжу краще не поєднувати. Пийте каву в перервах між їжею.

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У кави є ще одна неприємна особливість - вона має сечогінний ефект. А при зниженні ваги вода необхідна організму. Зневоднення призводить до затримки рідини в організмі (набряків), уповільнення обмінних процесів, і як наслідок, до уповільнення зниження ваги. Тому запиваємо каву великою кількістю води.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Кофеїн викликає звикання. В результаті без своєї дози людина починає відчувати себе пригніченим, ослабленим. Це призводить до збільшення добової норми напою.

Правила вживання кави:

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