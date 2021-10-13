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Ворог чи союзник? Нутриціолог розповіла, чи можна пити каву при схудненні

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Середа 13 жовтня 2021 14:32
Ворог чи союзник? Нутриціолог розповіла, чи можна пити каву при схудненні Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Чи можна пити каву при схудненні? - це питання хвилює багатьох бажаючих скинути зайві кілограми, які не уявляють свій ранок без ароматного напою. Так корисна кава чи шкідлива? Як вона впливає на вагу і апетит?

Відповіді на ці питання дала на своїй сторінці в Instagram нутриціолог Надія Пахирко.

Дослідження вчених виявили, що, випиваючи каву, у людини підвищується рівень гормону окситоцину. Він має властивість притупляти апетит. Тому пара чашок кави в день допоможе з'їдати менше.

Кава в невеликих кількостях позитивно позначається на настрої. Однак, якщо перевищити норму, то можна отримати зворотний ефект - аж до психозу. Так що у всьому потрібна міра.

Кава містить багато антиоксидантів, які позитивно впливають на тривалість життя, що також доведено дослідженнями.

Ворог чи союзник? Нутриціолог розповіла, чи можна пити каву при схудненні
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Кава хороший абсорбент, тобто має вбираючі властивості. Є міф про те, що кава має жироспалювальний ефект, тобто абсорбує жир з їжі. Але, на жаль, калорії залишаться при вас. А ось вітамінів кави вас позбавити може запросто. Тому каву і їжу краще не поєднувати. Пийте каву в перервах між їжею.

У кави є ще одна неприємна особливість - вона має сечогінний ефект. А при зниженні ваги вода необхідна організму. Зневоднення призводить до затримки рідини в організмі (набряків), уповільнення обмінних процесів, і як наслідок, до уповільнення зниження ваги. Тому запиваємо каву великою кількістю води.

Ворог чи союзник? Нутриціолог розповіла, чи можна пити каву при схудненні
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Кофеїн викликає звикання. В результаті без своєї дози людина починає відчувати себе пригніченим, ослабленим. Це призводить до збільшення добової норми напою.

Правила вживання кави:

  • Щоб не допускати залежності і брати від кави тільки найкраще, не перевищуйте норму кофеїну в день.
  • За даними канадських вчених, добова норма кофеїну для дорослих жінок і чоловіків – 400 мг, що приблизно відповідає 3-4 чашкам.
  • Висновок: якщо ви доросла і здорова людина, то пара чашок хорошої кави в день не принесе вам ніякої шкоди, за умови, що ви запиваєте каву водою додатково до своєї норми. І не пийте її натщесерце!

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, як харчуватися восени, щоб не поправитися.

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