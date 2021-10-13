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Враг или союзник? Нутрициолог рассказала, можно ли пить кофе при похудении

Автор: Марина Настевич

Можно ли пить кофе при похудении? - этот вопрос волнует многих желающих сбросить лишние килограммы, но не представляющих свое утро без ароматного напитка. Так полезен кофе или вреден? Как он влияет на вес и аппетит?

Ответы на эти вопросы дала на своей странице в Instagram нутрициолог Надежда Пахирко.

Исследования ученых выявили, что, выпивая кофе, у человека повышается уровень гормона окситоцина. Он имеет свойство притуплять аппетит. Поэтому пара чашек кофе в день поможет съедать меньше.

Кофе в небольших количествах положительно сказывается на настроении. Однако, если превысить норму, то можно получить обратный эффект - вплоть до психоза. Так что во всем нужна мера.

Кофе содержит много антиоксидантов, которые положительно влияют на продолжительность жизни, что также доказано исследованиями.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Кофе хороший абсорбент, т.е. имеет впитывающие свойства. Есть миф о том, что кофе имеет жиросжигающий эффект, т.е. абсорбирует жир из пищи. Но, к сожалению, калории останутся при вас. А вот витаминов кофе вас лишить может запросто. Поэтому кофе и пищу лучше не совмещать. Пейте кофе в перерывах между едой.

У кофе есть еще одна неприятная особенность - он обладает мочегонным эффектом. А при снижении веса вода необходима организму. Обезвоживание приводит к задержке жидкости в организме (отекам), замедлению обменных процессов, и как следствие, к замедлению снижения веса. Поэтому запиваем кофе большим количеством воды.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Кофеин вызывает привыкание. В итоге без своей дозы человек начинает чувствовать себя угнетенным, ослабленным. Это приводит к увеличению суточной нормы напитка.

Правила употребления кофе:

  • Чтобы не допускать зависимости и брать от кофе только лучшее, не превышайте норму кофеина в день.
  • По данным канадских учёных, суточная норма кофеина для взрослых женщин и мужчин – 400 мг, что примерно соответствует 3-4 чашкам.
  • Вывод: если вы взрослый и здоровый человек, то пара чашек хорошего кофе в день не принесет вам никакого вреда, при условии, что вы запиваете кофе водой дополнительно к своей норме. И не пейте его натощак!

Напомним, ранее диетолог рассказала, как питаться осенью, чтобы не поправиться.

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