Вред монодиет: врач рассказала, как ни в коем случае нельзя худеть

Многие девушке в погоне за идеальным формами готовы на любые на диеты. Но даже если система похудения сработала, это не значит, что она безопасна.

Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram рассказала, как ни в коем случае нельзя худеть, чтобы не нанести вреда организму.

В погоне за идельным телом можно не услышать тревожных сигналов (фото: pexels.com)

Как нельзя худеть: советы врача

Резко и быстро. Избыточный жир - это "склад" токсинов. При стремительных темпах похудения организм не успевает от них избавляться. Поэтому не только не оздоровится, а наоборот.

Избыточный жир - это "склад" токсинов. При стремительных темпах похудения организм не успевает от них избавляться. Поэтому не только не оздоровится, а наоборот. Не обращая внимания на состояние ЖКТ и органов детоксикации.

Необходимо запустить движение лимфы. Стул должен быть ежедневным!

Увлекаясь монодиетами.

До сих пор вижу попытки похудения на кефирных, гречневых диетах, на соках. Не стройте иллюзий - все вернется, да еще и с избытком.

Возвращаясь к прежним привычкам. Часто спрашивают: "Если я стану соблюдать на диету и возьму инсулинорезистентность под контроль, мне сидеть на этой диете всю жизнь?".

Вполне вероятно, что соблюдая все рекомендации, вам удастся взять под контроль инсулинорезистентность, похудеть, снизить уровень гликемии, убрать или уменьшить другие симптомы, которые беспокоили до этого и получить заряд энергии. Но если после всего этого вы вернетесь к прежним привычкам, ваше самочувствие опять ухудшится.

Поэтому я сама не беру пациентов с запросом только на похудение. Я стараюсь показать человеку, где слабые точки в его организме, в образе жизни, которые мешают ему иметь идеальный вес и работаю с ними. И когда удается настроить внутренние процессы, похудение приходит бонусом.

Используя физическую нагрузку несопоставимую с состоянием здоровья на данный момент.

Тяжелые упражнения в спортзале создают больше проблем, чем приносят пользы. Для выхода из зоны комфорта и хорошего самочувствия достаточно ежедневно гулять по парку или использовать интервальную ходьбу.