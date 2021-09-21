Пить пару раз в неделю: нутрициолог назвала средство для профилактики вирусов и простуд
Осень будет невероятно красивой порой с яркими красками, учебой, работой и новыми планами и встречами, а не периодом вирусов и простуд! Если, конечно, заранее позаботиться о своем иммунитете.
Нутрициолог, специалист по полезному питанию Катерина Йенсен в своем Instagram дала рецепт своего фирменного напитка от простуды. С его помощью можно поднять себя на ноги в кратчайшие сроки, если все же заболели.
Чтобы не отвлекаться на простуды и вирусы (фото: pexels.com)
Весь секрет - в содержащихся в напитке ингредиентах:
- витамин С
- биофлаваноиды, которые помогают усвоению витамина С
- антиоксиданты, которые спасают наши клетки от окисления
- противовоспалительные компоненты (масло, имбирь и куркума)
- антибактериальные вещества (из чеснока)
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Этот напиток быстро поставит на ноги (фото: instagram.com/food4vita)
Как приготовить напиток от простуд и вирусов
Ингредиенты (на 1 порцию):
- сок 1 лимона
- сок 1 апельсина
- сок 1 грейпфрута
- натертый на мелкой терке имбирь - 3-4 см
- 1 раздавленный в чесночнице свежий зубчик чеснока
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. куркумы (с верхом)
- щепотка черного свежемолотого перца
Приготовление:
Все ингредиенты смешать и выпить залпом.
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Как принимать:
- Пару раз в неделю - в целях профилактики простуды или когда чувствуете, что вот-вот заболеете.
- 2-3 раза в день - если уже заболели (лучше после еды, если, конечно, у вас есть аппетит и вы едите).
Внимание: если у вас язва желудка или гастрит, то такой напиток рекомендуется разводить водой и добавлять в 2 раза больше масла, чем положено по рецепту. Еще лучше, если вы разделите его на 3 части и выпьете в 3 захода. Будьте здоровы!
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