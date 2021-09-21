Пить пару раз в неделю: нутрициолог назвала средство для профилактики вирусов и простуд

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Ингредиенты (на 1 порцию):

Приготовление:

Все ингредиенты смешать и выпить залпом.

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Как принимать:

Внимание: если у вас язва желудка или гастрит, то такой напиток рекомендуется разводить водой и добавлять в 2 раза больше масла, чем положено по рецепту. Еще лучше, если вы разделите его на 3 части и выпьете в 3 захода. Будьте здоровы!