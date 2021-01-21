Вредно или полезно: нутрициолог рассказала всю правду о борще

Нутрициолог с 10-летним стажем Надя Андреева недавно перечислила продукты, которые стоит убрать из рациона, потому что они могут вызывать акне или угревую сыпь.

Список продуктов, от которых лучше отказаться, ищите здесь.

Также далеко не все продукты совместимы друг с другом - и принципов раздельного питания никто не отменял. Например, мясо лучше есть с овощами, а не с картофелем.

Исходя из этого возник вопрос: борщ - это вредно или полезно? Надя Андреева раскрыла этот вопрос.

"Вот представьте себе девушку, которая собирается есть салаты и брокколи и через два дня срывается и оказывается перед тарелкой борща с хлебом...", - такой комментарий написала подписчица под одним из моих постов в Инстаграме. В моей голове возникло несколько вопросов:

1. Почему в нашем обществе здоровое питание ассоциируется только с салатом и брокколи?

2. Почему борщ обязательно должен быть плохим?

И борщ, и печенье, и хлеб могут влиять на здоровье как положительно, так и негативно. Все зависит от того, как приготовлено и из каких продуктов.

Борщ полезен в зависимости от того, как его приготовить (фото: pixabay.com)

Есть несколько верных способов испортить борщ, продолжила Надя:

Сварить бульон на неорганическом мясе

Обжарить лук и морковку на рафинированном подсолнечном, соевом или кукурузном масле

Добавить в суп пару ложек муки, чтобы было погуще

Положить побольше картошки

Подать с магазинной сметаной из восстановленного молока

"Такая еда поддержит любые воспалительные процессы в теле и вряд ли поможет улучшить здоровье. Но борщ может быть замечательным источником витаминов, клетчатки и пищи для наших хороших бактерий.

Я готовлю борщ овощной или, если это зима и хочется чего-то питательного, то на бульоне из костей животных, которые паслись на пастбище. Этот суп содержит огромное количество овощей, помимо традиционных лука, морковки и свеклы. Я добавляю:

стебли сельдерея

зеленый перец

много-много петрушки

укроп

зеленый лук

разные коренья

белую или коричневую фасоль⠀

Картошку заменяю корнем сельдерея, который по вкусу очень похож, но играет роль пребиотика. Если хочется сделать борщ более сытным, можно добавить кокосовые сливки или йогурт вместо сметаны.

Готовый суп сверху еще раз щедро посыпаю зеленью.

Получается замечательное, согревающее, очень питательное блюдо. Почему бы его не включить в здоровое меню?", - написала Андреева.



Напомним, нутрициолог рассказала, как часто нужно есть и в какое время дня.