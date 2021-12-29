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Всем членам семьи: нутрициолог рассказала, как избавиться от паразитов

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 10:03
Всем членам семьи: нутрициолог рассказала, как избавиться от паразитов Нутрициолог Юлия Хелсблог (фото: instagram.com/julia.healthblog)
Автор: Татьяна Турчаникова

Специалисты по питанию часто советуют употреблять в пищу продукты, способные избавить организм от паразитоза. Но иногда ситуация требует полноценного курса лечения.

По словам нутрициолога Юлии Хелсблог, провести такое очищение можно в домашних условиях. Схемой лечения она поделилась в своем Instagram.

Но перед применением шагов, которые перечислила специалист, важно проконсультироваться со своим врачом.

"Итак, вы сдали все необходимые анализы и выявили паразитоз. Либо косвенные признаки в результатах, которые совпадают с симптоматикой. Вы твердо решили, что от "сожителей" пора избавляться!

Помните: паразитоз лечит врач – и курс лечения обязательно нужно проходить всем членам семьи", - подчеркнула Юлия.

Всем членам семьи: нутрициолог рассказала, как избавиться от паразитовЛечение должна пройти вся семья (фото: pexels.com)

Лечение проходит в несколько этапов с обязательной подготовкой организма.

1 этап:

  • Убираем сахар и быстрые углеводы, которыми очень любят питаться паразиты.
  • Вводим достаточное количество жидкости.
  • Перед каждым приемом пищи – 200 мл теплой воды.
  • Налаживаем отток желчи и работу печени: расторопша, одуванчик, лецитин.
  • При проблемах с кишечником начинаем принимать клетчатку (псиллиум, фитомуцил).

2 этап:

  • Сорбент (например, энтеросгель).
  • Черный орех (нуксен).
  • Интринза (каприловая и масляная кислота).

Более химические препараты подбирает врач индивидуально, исходя из запущенности процесса.

3 этап:

  • Про- и пребиотики длительно (не менее 2-3 месяцев).

Всем членам семьи: нутрициолог рассказала, как избавиться от паразитовОвощи, фрукты и ягоды нужно тщательно промывать (фото: pexels.com)

Профилактика паразитоза

  • Дегельминтизация домашних животных.
  • Тщательное мытье рук, овощей и фруктов.
  • Достаточная термообработка мяса и рыбы, яиц.
  • Питьевая вода – после фильтра.
  • Прием в пищу масло черного тмина, тыквенные семечки, чеснок.

Раньше нутрициолог рассказала, где брать кальций тем, кто не ест моочные продукты, все просто.

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