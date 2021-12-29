Всем членам семьи: нутрициолог рассказала, как избавиться от паразитов
Специалисты по питанию часто советуют употреблять в пищу продукты, способные избавить организм от паразитоза. Но иногда ситуация требует полноценного курса лечения.
По словам нутрициолога Юлии Хелсблог, провести такое очищение можно в домашних условиях. Схемой лечения она поделилась в своем Instagram.
Но перед применением шагов, которые перечислила специалист, важно проконсультироваться со своим врачом.
"Итак, вы сдали все необходимые анализы и выявили паразитоз. Либо косвенные признаки в результатах, которые совпадают с симптоматикой. Вы твердо решили, что от "сожителей" пора избавляться!
Помните: паразитоз лечит врач – и курс лечения обязательно нужно проходить всем членам семьи", - подчеркнула Юлия.
Лечение должна пройти вся семья (фото: pexels.com)
Лечение проходит в несколько этапов с обязательной подготовкой организма.
1 этап:
- Убираем сахар и быстрые углеводы, которыми очень любят питаться паразиты.
- Вводим достаточное количество жидкости.
- Перед каждым приемом пищи – 200 мл теплой воды.
- Налаживаем отток желчи и работу печени: расторопша, одуванчик, лецитин.
- При проблемах с кишечником начинаем принимать клетчатку (псиллиум, фитомуцил).
2 этап:
- Сорбент (например, энтеросгель).
- Черный орех (нуксен).
- Интринза (каприловая и масляная кислота).
Более химические препараты подбирает врач индивидуально, исходя из запущенности процесса.
3 этап:
- Про- и пребиотики длительно (не менее 2-3 месяцев).
Овощи, фрукты и ягоды нужно тщательно промывать (фото: pexels.com)
Профилактика паразитоза
- Дегельминтизация домашних животных.
- Тщательное мытье рук, овощей и фруктов.
- Достаточная термообработка мяса и рыбы, яиц.
- Питьевая вода – после фильтра.
- Прием в пищу масло черного тмина, тыквенные семечки, чеснок.
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