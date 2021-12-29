Всім членам сім'ї: нутриціолог розповіла, як позбутися від паразитів
Фахівці з харчування часто радять вживати в їжу продукти, здатні позбавити організм від паразитозу. Але іноді ситуація вимагає повноцінного курсу лікування.
За словами нутриціолога Юлії Хелсблог, провести таке очищення можна в домашніх умовах. Схемою лікування вона поділилася у своєму Instagram.
Але перед застосуванням кроків, які перерахувала фахівець, важливо проконсультуватися зі своїм лікарем.
"Отже, ви здали всі необхідні аналізи і виявили паразитоз. Або непрямі ознаки в результатах, які збігаються з симптоматикою. Ви твердо вирішили, що від "співмешканців" пора позбавлятися!
Пам'ятайте: паразитоз лікує лікар – і курс лікування обов'язково потрібно проходити всім членам сім'ї", – підкреслила Юлія.
Лікування повинна пройти вся сім'я (фото: pexels.com)
Лікування проходить в кілька етапів з обов'язковою підготовкою організму.
1 етап:
- Прибираємо цукор і швидкі вуглеводи, якими дуже люблять харчуватися паразити.
- Вводимо достатню кількість рідини.
- Перед кожним прийомом їжі – 200 мл теплої води.
- Налагоджуємо відтік жовчі і роботу печінки: розторопша, кульбаба, лецитин.
- При проблемах з кишечником починаємо приймати клітковину (псілліум, фітомуціл).
2 етап:
- Сорбент (наприклад, ентеросгель).
- Чорний горіх (нуксен).
- Інтринза (каприлова і масляна кислота).
Більш хімічні препарати підбирає лікар індивідуально, виходячи з запущеності процесу.
3 етап:
- Про- і пребіотики тривало (не менше 2-3 місяців).
Овочі, фрукти і ягоди потрібно ретельно промивати (фото: pexels.com)
Профілактика паразитоза
- Дегельмінтизація домашніх тварин.
- Ретельне миття рук, овочів і фруктів.
- Достатня термообробка м'яса і риби, яєць.
- Питна вода – після фільтра.
- Прийом в їжу масло чорного кмину, гарбузове насіння, часник.
Раніше нутриціолог розповіла, де брати кальцій тим, хто не їсть миючі продукти, все просто.