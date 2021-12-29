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Всім членам сім'ї: нутриціолог розповіла, як позбутися від паразитів

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Середа 29 грудня 2021 10:03
Всім членам сім'ї: нутриціолог розповіла, як позбутися від паразитів Нутриціолог Юлія Хелсблог (фото: instagram.com/julia.healthblog)
Автор: Тетяна Турчанікова

Фахівці з харчування часто радять вживати в їжу продукти, здатні позбавити організм від паразитозу. Але іноді ситуація вимагає повноцінного курсу лікування.

За словами нутриціолога Юлії Хелсблог, провести таке очищення можна в домашніх умовах. Схемою лікування вона поділилася у своєму Instagram.

Але перед застосуванням кроків, які перерахувала фахівець, важливо проконсультуватися зі своїм лікарем.

"Отже, ви здали всі необхідні аналізи і виявили паразитоз. Або непрямі ознаки в результатах, які збігаються з симптоматикою. Ви твердо вирішили, що від "співмешканців" пора позбавлятися!

Пам'ятайте: паразитоз лікує лікар – і курс лікування обов'язково потрібно проходити всім членам сім'ї", – підкреслила Юлія.

Всім членам сім'ї: нутриціолог розповіла, як позбутися від паразитівЛікування повинна пройти вся сім'я (фото: pexels.com)

Лікування проходить в кілька етапів з обов'язковою підготовкою організму.

1 етап:

  • Прибираємо цукор і швидкі вуглеводи, якими дуже люблять харчуватися паразити.
  • Вводимо достатню кількість рідини.
  • Перед кожним прийомом їжі – 200 мл теплої води.
  • Налагоджуємо відтік жовчі і роботу печінки: розторопша, кульбаба, лецитин.
  • При проблемах з кишечником починаємо приймати клітковину (псілліум, фітомуціл).

2 етап:

  • Сорбент (наприклад, ентеросгель).
  • Чорний горіх (нуксен).
  • Інтринза (каприлова і масляна кислота).

Більш хімічні препарати підбирає лікар індивідуально, виходячи з запущеності процесу.

3 етап:

  • Про- і пребіотики тривало (не менше 2-3 місяців).

Всім членам сім'ї: нутриціолог розповіла, як позбутися від паразитівОвочі, фрукти і ягоди потрібно ретельно промивати (фото: pexels.com)

Профілактика паразитоза

  • Дегельмінтизація домашніх тварин.
  • Ретельне миття рук, овочів і фруктів.
  • Достатня термообробка м'яса і риби, яєць.
  • Питна вода – після фільтра.
  • Прийом в їжу масло чорного кмину, гарбузове насіння, часник.

Раніше нутриціолог розповіла, де брати кальцій тим, хто не їсть миючі продукти, все просто.

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