Всім членам сім'ї: нутриціолог розповіла, як позбутися від паразитів

Фахівці з харчування часто радять вживати в їжу продукти, здатні позбавити організм від паразитозу. Але іноді ситуація вимагає повноцінного курсу лікування.

За словами нутриціолога Юлії Хелсблог, провести таке очищення можна в домашніх умовах. Схемою лікування вона поділилася у своєму Instagram. Але перед застосуванням кроків, які перерахувала фахівець, важливо проконсультуватися зі своїм лікарем.