Выгорание и отсутствие сил жить: доктор рассказала, как побороть весеннюю апатию

Пациенты с приходом весны регулярно "выдвигают" доктору один и тот же набор жалоб и озабоченность усталостью и витаминами.

Об этом в своем посте в Instagram рассказала доктор, диетолог Татьяна Лакуста.⠀

"Усталость встречается не только из-за дефицита витаминов, ведь авитаминоз уже не встречается как диагноз сейчас, в период круглогодичного доступа к фруктам - овощам, поэтому надеяться только на мультивитаминный комплекс при хронической усталости не получится", - написала Лакуста.

Нужно разбираться с причинами, уверена Татьяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)

Некоторые причины повышенной усталости:

Висцеральное ожирение.⠀

У мужчин с возрастом снижаются уровни тестостерона, появляется предрасположенность к накоплению жира вокруг талии. Накопление жира еще больше снижает тестостерон, благодаря ферменту жировой ткани - ароматазе, она увеличивает количество эстрогена и снижает тестостерон у мужчин.

Следствие: снижается либидо, ухудшается половая функция, ухудшается рост бороды, нарастает быстрая утомляемость, повышается холестерин, ухудшается работа печени.

Тревожно-депрессивное состояние. Длительная тревога изматывает человека, поэтому появляется много соматических проявлений ее - синдром раздраженного кишечника, боли в теле, хроническая усталость, потливость, реактивный мочевой пузырь, боли при половом акте.

Проблема в том, что и врачи часто сами живут в выгорании, поэтому терпеливо понять, выслушать и успокоить не всегда получается - человек шел за снижением тревоги, а получилось наоборот.

Проблема с щитовидной железой. Ранние симптомы: усталость/депрессия, мерзлявость, рост веса, сухость кожи, замедленный рост волос, депрессия, снижение уровня железа.

Ранние симптомы: усталость/депрессия, мерзлявость, рост веса, сухость кожи, замедленный рост волос, депрессия, снижение уровня железа. Железо - это история больше про женщин, но бывает и у мужчин", - рассказала Татьяна.⠀

Как вывод, Лакуста посоветовала от весенне усталости: ежегодный чекк-ап организма, здоровые привычки в еде, стресс сливать в спорт, разговоры, хобби, но не в бокал и курение.⠀

Курение - равно эндотелиальная дисфункция, равно - эректильная дисфункция в молодости, расно - высокий риск инфаркта и инсульта в зрелом возрасте!⠀

"Если на работе проблемы, дома стрессы, сон неважный, спорта нет, едой заедается стресс, секса нет - это все здоровья не прибавляет. Тут одними витаминами дело не поправишь", - подытожила доктор.